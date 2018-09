Serie B | sì ai ricorsi di Pro Vercelli e Ternana dal Tar del Lazio

Serie B - ecco l’esito dei ricorsi al Tar di Catania ed Avellino : i dettagli : Catania ed Avellino hanno ricevuto oggi il definitivo no al ripescaggio nel campionato di Serie B già iniziato da qualche settimana Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio nell’ordinanza con cui si è espresso sulla richiesta di alcuni tifosi abbonati del Catania, che si erano rivolti ai giudici amministrativi sollecitando la sospensione dell’efficacia della delibera ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - l’incredibile decisione sui ricorsi : adesso i campionati rischiano di fermarsi [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ andata in scena nella giornata di oggi una nuova clamorosa vicenda che riguarda il campionato di Serie B, una decisione sui Ripescaggi che può essere considerata come una ‘sentenza’ definitiva. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc è stata quella di rinviare la discussione sul ricorso presentato dal Catania al 28 settembre, una scelta che è arrivata per accorpare tutti i ...

Bufera Serie B - la motivazione della sentenza è incredibile : non è ancora finita - pronti nuovi ricorsi : “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”: Sono le importanti dichiarazioni di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport che conferma la notizia anticipata dall’Ansa. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega ...

Frattini : 'Ricorsi inammissibili'. La Serie B resta a 19 squadre : TORINO - Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni , che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. Secondo quanto appreso dall' Ansa , la decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del collegio ...

Giornata cruciale per la Serie B : il Collegio di Garanzia decide su format e ricorsi : Giornata cruciale oggi per la Serie B. Dalle 12 infatti il Collegio di Garanzia deciderà sui ricorsi per ripescaggi e format. L'articolo Giornata cruciale per la Serie B: il Collegio di Garanzia decide su format e ricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana : I ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sono stati respinti dal Collegio di garanzia del Coni, si procederà ad un campionato di Serie B a 19 squadre Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha detto no a Pro Vercelli e Ternana. Respinto, secondo quanto rivelato dall’Ansa, il ricorso presentato dai due club contro le delibere della Lega di Serie B in merito al blocco dei ripescaggi. Si procederà dunque con un ...

Il Collegio di Garanzia del Coni respinge i ricorsi contro la Serie B a 19 squadre : Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B. L'articolo Il Collegio di Garanzia del Coni respinge i ricorsi contro la Serie B a 19 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - pioggia di ricorsi contro la chiusura dei ripescaggi : caos totale a pochi giorni dal via! : Pro Vercelli e Ternana continuano la crociata contro il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B Pro Vercelli e Ternana alzano i toni dopo il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B. I due club si sono appellati al Collegio di Garanzia dello Sport, sottoponendo all’organo un ricorso contro la decisione di proseguire con un campionato a 19 squadre. La Ternana chiede “in via cautelare, di sospendere, ...

Calendario Serie B/ Lunedì a 19 squadre? Ricorsi - ripescaggi - diffide e duello Lega Pro-Figc : cosa succede : Calendario Serie B, la Lega vuole presentarlo Lunedì con 19 squadre, ma i Ricorsi di chi punta al ripescaggio sono già pronti: le tappe di un’estate rovente(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:15:00 GMT)

La Serie B punta sulle 19 squadre : ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi : La Lega di B spinge verso le 19 squadre, ma è rischio caos tra ricorsi e contro ricorsi, in attesa dell'intervento della Figc. L'articolo La Serie B punta sulle 19 squadre: ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.