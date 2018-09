Serie B a 19 squadre | il Tar accoglie il ricorso della Ternana

Guida alle squadre di Serie A 2018-19 : analisi della rosa dell’Inter : Negli scorsi episodi abbiamo analizzato nell’ordine la Juventus, il Napoli, la Roma e il Milan. Adesso è il turno di un’altra big chiamata al ritorno tra le grandi dopo la qualificazione in Champions League raggiunta nella scorsa stagione in un emozionante scontro diretto all’ultima giornata contro la Lazio: l’Inter di Luciano Sp alle tti. Un’Inter molto attiva sul mercato, che ha trattenuto tutti i suoi big rinforzando con tasselli di spessore ...

Calcio - la Serie B rimane a 19 squadre : confermate le esclusioni di Catania e Avellino : Ora la Serie B 2018-2019 è definitivamente a 19 squadre. Non è infatti arrivata alcuna sospensione del via libera al campionato cadetto con un numero inferiori di formazioni rispetto al previsto. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con ordinanza cautelare, respinta la richiesta di alcuni tifosi del Catania che si erano rivolti ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 dello scorso 13 agosto. Il Tar ha ...