: Serie A, anticipo Napoli-Fiorentina 1-0 - NotizieIN : Serie A, anticipo Napoli-Fiorentina 1-0 - CyberNewsH24 : #Serie A, anticipo Napoli-Fiorentina 1-0 - TelevideoRai101 : Serie A, anticipo Napoli-Fiorentina 1-0 -

Vince ma non convince il, che al San Paolo piega 1-0 lae si rialza dopo la debacle di Marassi. Primo tempo a buoni ritmi ma senza una vera palla-gol. I partenopei ci provano due volte con Callejon (bello il secondo tentativo al volo) e con il pallonetto alto di Insigne.I viola rispondono con la legnata di Eysseric (Karnezis in angolo) e il destro a giro di Chiesa Nella ripresa,chances per Mertens e soprattutto Insigne (tiro-cross,poi colpo di testa) che al 79', su assist Milik, risolve di destro un match complicato.(Di sabato 15 settembre 2018)