Sebastian Vettel | GP Singapore 2018 | “Volevo la pole position | qualifiche pasticciate La

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Impatto forte contro il muro - ho belle sensazioni in macchina” : Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi. Vettel ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

Ferrari - Sebastian Vettel mai così a terra : 'Sono il peggior nemico di me stesso' : 'Un amico, il miglior compagno mai avuto'. Sebastian Vettel tenta di chiudere così la polemica con Kimi Raikkonen , in una delle settimane più complicate nella storia recente della Ferrari . Prima la ...

F1 – Problemi in casa Ferrari - FP2 già finita per Sebastian Vettel : ecco cosa è successo [VIDEO] : Il pilota tedesco ha danneggiato la sua monoposto nel corso della seconda sessione di prove, sbattendo contro le barriere con la posteriore destra Si è conclusa con largo anticipo la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore per Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti ha sbattuto contro le barriere, danneggiando la propria monoposto. Un inconveniente non di poco conto per il Ferrarista, beccato nei box alquanto amareggiato ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel vuole rialzarsi dopo Monza - Marina Bay sembra l’occasione giusta : Sebastian Vettel deve avere numerosi pensieri che gli ronzano per la testa in questi giorni. La stessa situazione l’aveva vissuta dopo i due ko di Germania e Ungheria. La sosta agostano lo aveva riproposto ai massimi livelli vedendo la vittoria di Spa, ma Monza lo ha nuovamente ributtato sulla terra, con un carico di dubbi e pressioni quanto mai pesanti ed opprimenti. La risposta di Lewis Hamilton, che tutti noi ci attendevamo, è arrivata ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Singapore. Quattro vittorie e due podi per il tedesco che vuole riscattare la debacle del 2017 : Il Mondiale di Formula Uno ha terminato il tour estivo europeo e si appresta ad immergersi nel rush finale della stagione, caratterizzato dalla consueta trasferta asiatica. Dopo lo storico GP d’Italia, il circus si trasferisce al “Marina Bay Street Circuit” dal 14 al 16 settembre per il Gran Premio di Singapore, che ospita ininterrottamente dal 2008 i migliori piloti al mondo. Nelle dieci edizioni disputate sono riusciti ad ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

F1 - Wolff in soccorso di Sebastian Vettel : “il contatto con Hamilton? Ha avuto sfortuna - ha usato la giusta aggressività” : Il team principal della Mercedes ha difeso il tedesco della Ferrari, sottolineando come abbia avuto sfortuna nel contatto con Hamilton Il fatto di appartenere a due scuderie rivali non impedisce a Toto Wolff di prendere le difese di Sebastian Vettel, pesantemente criticato dopo il Gp di Monza per l’errore commesso dopo poche curve dal via. Photo4/LaPresse Il contatto con Hamilton ha rovinato la gara del tedesco, ma il team principal ...

Ferrari - Sebastian Vettel massacra Kimi Raikkonen : 'Ormai è chiaro che corro contro...' : Intervistato da Ziggo Sport , il tedesco - che un tempo definiva Raikkonen 'il miglior compagno del mondo' - accusa la Ferrari di averlo lasciato libero di correre. 'Non sono particolarmente contento ...