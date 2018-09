Scuola | chi ha un figlio disabile certe frasi le sa a memoria Facciamole conoscere anche

Scuola di Verdellino vince il Concorso Nazionale Federchimica Giovani : ... coinvolti in totale 6.000 studenti, che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Venerdì 14 ...

Tra i banchi con Sky Tg24 per raccontare la vostra Scuola - : Ricominciano le lezioni e Sky Tg24 è pronta a far conoscere le vostre storie. Scriveteci con l'hashtag #LaMiascuola. Racconteremo le sedi disagiate, le carenze e il precariato, i tanti insegnanti ...

Studenti bianchi “colorati” di nero per promuovere una Scuola francese negli Usa : Una scuola d’arte francese si è scusata dopo che una foto di gruppo degli Studenti è stata manipolata facendone più scuri i volti di alcuni allo scopo di promuoverla agli occhi americani. L’intera vicenda è stata ricostruita dal Guardian, compresa la comparazione delle immagini Twitter che hanno inizialmente messo sull’avviso ex-allievi dell’istituto privato Émile Cohl di Lione: sui social avvertivano che una foto di ...

Lodi - agevolazioni per mensa e Scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Lodi - tariffe agevolate per mensa o Scuolabus? Per gli stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Scuola - card docenti 500 euro e bonus merito : ‘Il ministro Bussetti è stato chiaro’ : Le recenti dichiarazioni del ministro Bussetti sulla ‘non discriminazione’ tra docenti di ruolo e docenti precari sta accendendo il dibattito sul piano politico. La segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, sottolinea come l’evitare discriminazioni ingiustificate tra docenti di ruolo e precari sia sempre stato un preciso obiettivo della nostra azione ...

Scuola - scadenza contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Non ci sono alunni sull'isola - chiude la Scuola di Ventotene intitolata ad Altiero Spinelli : Un anno fa il sindaco aveva proposto di accogliere famiglie di migranti con figli, ma i residenti si erano detti contrari e...

Laura Pausini mostra il diario di Scuola : ecco chi è «Marco se ne è andato e non ritorna più» : ' Marco se n'è andato e non ritorna più ' . Chi non ricorda l'attacco del pezzo che permise a Laura Pausini di vincere Sanremo nel 1993? La canzone ' La Solitudine ' la rese famosa e fu l'avvio di una ...

Scuola - Governo chiede fiducia su Decreto Milleproroghe e ignora i precari : Il Governo giallo-verde pone la fiducia al Decreto Milleproroghe e decide in questo modo di ignorare le richieste dei precari della Scuola. Dopo aver cancellato l'emendamento salva-supplenti abilitati ...

Caos Scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Scuola - scadenza contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Grosseto - suora picchia e minaccia i bimbi di una Scuola materna : “Ti ammazzo” : La religiosa, educatrice presso una scuola materna di Grosseto, era arrivata a minacciare e in qualche caso mettere le mani addosso ai bambini.Continua a leggere

Scuola privata - pubblicità choc : «I nostri alunni diventeranno così ricchi da comprare una Jaguar ai papà» : Tagli alla Scuola, il governo inglese allerta gli insegnanti: 'Niente politica in classe' La frase è inserita in una pubblicità in cui si ipotizzava uno studente medio della Scuola che avrebbe ...