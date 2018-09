Scuola | altro scrollone alla Buona Scuola Renzi | ‘Percorso FIT destinato a fallire’

scuolainforma

(Di sabato 15 settembre 2018) La Gilda degli Insegnanti torna sul piede di guerra contro la legge 107, vale a dire la riforma. Il sindacato parla di ‘ferite profonde inferte al nostro sistema scolastico: è tempo che la politica si impegni in un’analisi concreta e seria per trovare una via di uscita.’ Gilda: ‘Non chiediamo un ritorno al passato ma vogliamo una speranza per il futuro’ Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha ribadito il giudizio della Gilda nel corso di un discorso all’assemblea nazionale in corso di svolgimento a Salerno: ‘Non chiediamo necessariamente un ritorno al passato, ma vogliamo che al futuro dellasia data una speranza di cambiamento. “Il fatto che dei 57mila posti disponibili per le immissioni in ruolo meno della metà siano stati coperti – sottolinea Di Meglio – è la dimostrazione del malfunzionamento della macchina ...