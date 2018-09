”Schifo!” Chiara | l’orrore dell’aspirante Miss Italia senza gamba | umiliata così

caffeinamagazine

: RT @psycholock: Che schifo mi fanno quelli che appena vedono una ragazza con i capelli corti le dicono 'omg ma sei maschio??!' Ma cos - _cast_chiara : RT @psycholock: Che schifo mi fanno quelli che appena vedono una ragazza con i capelli corti le dicono 'omg ma sei maschio??!' Ma cos - lucip1985 : RT @alfredoferrante: Chiara #Bordi, ragazza con #disabilità, partecipa a @_MissItalia e partono gli haters: 'Fai schifo vattene a casa, ti… - CasariniR : RT @alfredoferrante: Chiara #Bordi, ragazza con #disabilità, partecipa a @_MissItalia e partono gli haters: 'Fai schifo vattene a casa, ti… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Ha sfilato in passerella e ha prestato il suo volto per servizi fotografici volti a trasmettere un messaggio inequivocabile: “Andare avanti con coraggio e positività nonostante i traumi della vita”. Queste le parole di una diciassettenne di Tarquinia,Bordi, tipica bellezza mediterranea dotata di un sorriso magnetico e una coinvolgente solarità, che si è aggiudicata le finali di ”2018”. La protesi ditestimonia un passato doloroso, ma anche un presente tutto da vivere. Entrata, tra i 12 e i 14 anni ben 15 volte in sala operatoria, è stata sottoposta a due interventi all’omero e a tre amputazioni allasinistra, ma a cinque anni di distanza dal terribile incidente stradale che le ha cambiato la vita. La sua storia ha fatto il giro d’e qualche ora fa, sul suo account social, la giovane ha notato uno dei soliti commenti ...