sono scattate stamane inper unitaliano e altre 2 persone, sempre italiane, tutte residenti in,nell'ambito di un'indagine dell'Antiterrorismo e della Digos di Nuoro sulle attività di combattimento all'estero. Ilè Pierluigi Caria e ha combattuto con le milizie curde: nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto in quanto dalle indagini, coordinate dalla Dda di Cagliari, è emerso che stava per ripartire per l'Iraq,diretto in Siria.(Di sabato 15 settembre 2018)