Sant' Agata nel Mugello | uccide a coltellate il figlio di un anno in braccio alla madre

(Di sabato 15 settembre 2018) È stata una violenza inaudita, esplosa al termine di una lite durante la cena, quella che ha portato un uomo di 34 anni are ailMichele, di solo uncompiuto lo scorso 3 settembre, e ferire la convivente, che lo teneva in, con fendentitesta e agli arti superiori. Non è riuscito a colpire l'altra figlia, 7 anni, solo perché la donna rifugiatasi nel terrazzo di casa l'ha protetta con il suo corpo. Tutto è successo venerdì sera, intorno alle 20, nell'abitazione della coppia in, a, poco lontano da Scarperia, in provincia di Firenze.L'rme ai carabinieri lo ha dato la nonna del bimbo, che ha chiamato il 112 dicendo che era stato "ammazzato suo nipote" e che l'assassino era il padre del piccolo. Insieme al marito e al fratello della 30enne erano accorsi nella casa della coppia quando lei li ...