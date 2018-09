San Donato | tutti di corsa sulla pista devastata dai vandali

West Nile Ferrara - donatori di Sangue contagiati. "Trasfusioni sicure" : Ferrara, 8 settembre 2018 - L'innarestabile marcia delle infezioni da West Nile accende i riflettori anche sul mondo delle donazioni di sangue. Mentre la contabilità dei contagi si aggiorna a cadenza ...

Sgomberi Sesto San Giovanni - ora Palazzo Alitalia è davvero abbandonato : Nei giorni delle polemiche e della vergogna per gli sfollati di Genova, arriva anche la notizia degli sfrattati di Sesto San Giovanni, i residenti temporanei del Palazzo ribattezzato Alitalia, un tempo sede degli uffici dell’ex compagnia di bandiera. Io ci ero stata, era il 2016. Realizzavo un reportage sugli sfratti e sui tempi di assegnazione degli alloggi, tra le varie tappe, anche Milano. Mi invitarono a visitare il Palazzone a sette piani ...

VALERIA FIORITO SI È SPOSATA/ Fabrizio Frizzi le ha donato il midollo : "Era mio fratello di Sangue" : VALERIA FIORITO avrebbe voluto il suo "fratello di sangue" come testimone di nozze. Fabrizio Frizzi infatti, le ha donato il midollo salvandole la vita nel 2000.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Crollo tetto Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami - Montanari : "Nostro patrimonio culturale abbandonato" : Franceschini ha impegnato 18 milioni di euro di fondi pubblici per fare l'arena del Colosseo per farvi degli spettacoli. Quante chiese si mettono in sicurezza con queste cifre? È una questione di ...

San Donato - avvelenato con l'acido da una collega “Ora sto bene”/ Ultime notizie - la vittima “Mi sono accorto” : San Donato, avvelenato con l'acido da una collega “Ora sto bene”. Ultime notizie, parla l'uomo che ha rischiato di morire nella giornata di martedì: “Mi sono accorto”(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Dal Sangue 'artificiale' al Sangue 'universale' - ma ci sarà sempre bisogno dei donatori : Questa considerazione è alla base del lavoro di diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, che stanno provando a ottenere un 'sangue artificiale' utilizzabile in tempi brevi oppure un 'sangue ...

Cividale : Palio di San Donato 2018 il programma 24/26 agosto 2018 - Udine 20 : dalle 15.00 fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. dalle 16.30 TENZONE ...

Paola. Fulmine sulla spiaggia : feriti due fratelli di San Donato di Ninea : Grave incidente in spiaggia a Paola (Cosenza). Due fratelli sono rimasti feriti da un Fulmine che si è abbattuto nelle

West Nile - il Centro Nazionale Sangue : “Ci sono 24 donatori positivi” : sono ventiquattro donatori di Sangue positivi al virus del West Nile sono stati individuati finora in Italia grazie al sistema di sorveglianza. Lo segnala il Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanità su Twitter, sottolineando come il test che viene effettuato garantisce la sicurezza degli emocomponenti. “Il piano – spiega il Cns – prevede la diramazione di un alert immediato non appena il virus venga isolato ...

Ginevra - ospedali preoccupati per penuria donatori di Sangue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

IL PALIO DELLE BARCHE VA AL RIONE San DONATO : PASSIGNANO SUL TRASIMENO " Si è conclusa con la vittoria del RIONE San DONATO la 35a edizione del PALIO DELLE BARCHE di Passignano sul Trasimeno, con una gara tra le più avvincenti degli ultimi anni ...

Sanità - Da Santis (IdV) : L’ Abruzzo interno abbandonato dalla politica. : L'Aquila - L’Abruzzo interno abbandonato dalla politica: La Regione approva il Project financing da 285 milioni per l’Ospedale di Chieti e si dimentica della sanità nelle zone interne! Capita spesso di toccare con mano l’inadeguatezza, se non l’inesistenza, dei servizi sanitari sul territorio in particolar modo delle zone interne abruzzesi, che sono considerate solo un peso da sopportare, visti i fenomeni di spopolamento e di ...

Sgomberato edificio del Comune occupato abusivamente - operazione della Polizia Locale nei pressi del San Donato : Avevano trasformato un Locale di una struttura di proprietà comunale in un rifugio di fortuna. Almeno in due, una donna e un uomo, vi trascorrevano la notte di fatto occupando abusivamente l'edificio. ...