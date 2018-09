Samsung Galaxy J3 2017 Cover | Ecco Le Migliori Da Comprare

DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 : DJ Koh, CEO della divisione mobile di Samsung, promette grandi cambiamenti in arrivo con i prossimi flagship Samsung Galaxy S10 e una colorazione tutta nuova. L'articolo DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia : In arrivo anche per l'Italia, forse, Samsung Galaxy Note 9 in una nuova colorazione. Silver, colore che dovrebbe essere molto simile se non uguale all'Arctic Silver dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che, anziché essere un'esclusiva per il mercato USA, dovrebbe arrivare anche da noi e in altri Paesi europei e non solo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte : Si stanno moltiplicando le testimonianze di utenti che riferiscono di avere ricevuto strani SMS da parte di MediaWorld ma si tratta di una truffa L'articolo Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) hanno ottenuto il supporto ufficiale TWRP, la recovery custom più cara agli amanti del modding. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

“4X fun” Galaxy event : l’annuncio da parte di Samsung di un nuovo evento : Samsung ha da poco pubblicato sul suo sito la locandina di un nuovo evento con data 11 Ottobre, chiamandolo “4X Fun” Galaxy event, nome che lascia immaginare un device con 4 fotocamere.Sul sito si può leggere: “Samsung’s newest Galaxy device is bringing more ways to express yourself than ever before”. E, ancora: “Capture the fun with Samsung as the company celebrates the launch of the new device with A Galaxy event ...

Samsung Galaxy J4+ verso i tasti di navigazione software secondo la FCC : Samsung Galaxy J4+ passa dalla FCC lasciando alcune tracce rilevanti in vista. Anche la fascia economica di Samsung potrebbe optare per i display allungati e per i tasti di navigazione software secondo quanto mostrano alcuni screenshot, immagini che evidenziano fra l'altro anche altre caratteristiche del presunto smartphone atteso per il mese di ottobre. L'articolo Samsung Galaxy J4+ verso i tasti di navigazione software secondo la FCC proviene ...

Occhio agli sconti da capogiro con le offerte Trony : riflettori su Samsung Galaxy S9 e P20 Lite : Sono abbastanza interessanti le offerte Trony online spuntate in Rete oggi 14 settembre, soprattutto per coloro che stanno cercando occasioni con due tra gli smartphone Android più popolari in circolazione, vale a dire il Samsung Galaxy S9 ed il cosiddetto Huawei P20 Lite. Un mese e mezzo dopo l'ultimo nostro approfondimento sulle campagne web della nota catena, dunque, tocca concentrarsi nuovamente su questo store, considerando il fatto che sul ...

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti. L'articolo Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Nuove previsioni sui Samsung Galaxy destinati all’aggiornamento Android Pie il 14 settembre : Uno degli argomenti caldi in ambito smartphone, in questo periodo, si riferisce a quando e quali smartphone appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. La questione è molto interessante, considerando la diffusione dei modelli sicuri di fare questo step, senza dimenticare quello "al limite" che ancora oggi brancolano nell'incertezza, alla luce dell'assenza di comunicazioni ufficiali ...

Aggiornamento XXU1ARH5 colpisce Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia dal 14 settembre : Nonostante il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia (insieme a tutti gli altri modelli, serigrafati e non) sia stato commercializzato da pochissimo (per la precisione dal 24 agosto in poi), è già tempo di Aggiornamento per il phablet di ultima generazione, che accoglie il pacchetto contraddistinto dalla patch di sicurezza di agosto, con PDA N960FXXU1ARH5, CSC N960FCKH1ARGD e CHANGELIST 14091311. La release, come spesso accade per i modelli ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Piomba sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento di agosto - in attesa di AR Emoji : Si smuovono le cose per il Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia: nonostante il ritardo accumulato, non di certo uno scarto trascurabile, l'ex top di gamma marchiato dal noto operatore telefonico, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto (meglio tardi che mai, il succo del discorso pare essere questo), con firmware G955FXXU3CRGH, contraddistinto da CSC G955FHUI3CRGH, CHANGELIST 14023573 e DATE BUILD risalente ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2018 : Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Incursione di settembre sul Samsung Galaxy S7 : il nuovo aggiornamento in UK : Impressioni di settembre per il Samsung Galaxy S7, nel senso che l'indimenticato ex top di gamma asiatico sta appena iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo mese, attraverso la serie firmware G930FXXS3ERHD, che ha visto iniziata la propria diffusione a partire dal Regno Unito, come riportato da SamMobile. La patch di settembre è chiamata a correggere nove vulnerabilità critiche all'interno del sistema operativo ...