Samp show in casa del Frosinone | 5-0

Coppa Italia : Belotti show : poker Toro. Manita Sassuolo - Samp ok. Fuori 3 di A : Terzo turno di Coppa Italia ricco di gol ed emozioni. Sono scese in campo 10 squadre di Serie A: ne sono passate 7. Vola il Torino di Walter Mazzarri che supera 4-0 il Cosenza trascinato da Andrea ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...