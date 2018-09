: #Salvini:concordare commissario Genova - CyberNewsH24 : #Salvini:concordare commissario Genova - TelevideoRai101 : Salvini:concordare commissario Genova -

Il nome delstraordinario per l'emergenza a"è giusto concordarlo con gli enti locali", dice il vicepremier.Togliere la concessione ad Autostrade? "Assolutamente sì. Chi sbaglia deve pagare, 43 morti lo meritano", aggiunge. Riguardo alla fiscalità, il quoziente familiare "è uno degli obiettivi" del governo, anche se "non ci riusciamo nei primi 5 mesi", dice.Poi ironizza: "Sono un indagato che rischia una condanna a 20 anni. Vorrà dire che avrò tempo per leggere le poesie".(Di sabato 15 settembre 2018)