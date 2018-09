Salvini | stretta sui permessi umanitari e nuovi accordi bilaterali

Ecco il dl Sicurezza di Salvini : stretta su sgomberi e terrorismo : Sono due i decreti che Matteo Salvini la prossima settimana dovrebbe presentare in consiglio dei ministri. Due mosse per far diventare fatti le promesse elettorali del leader leghista. Da una parte il dl Immigrazione, in parte anticipato dal Giornale.it nei giorni scorsi; dall"altro il dl Sicurezza, la cui bozza è stata resa nota oggi da Repubblica.Nel decreto Sicurezza si parla di terrorismo, mafia, infiltrazioni mafiose e occupazione degli ...

Taser - la stretta del Viminale. Salvini lo vuole pure sui treni : Come annunciato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini, inizia mercoledì la sperimentazione dell'uso della pistola elettrica Taser per le forze dell'ordine. Le 12 città italiane interessate sono: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo, Catania.Ma il titolare del Viminale pensa anche di allargarne l'utilizzo anche sui treni, spesso teatro di violenze e aggressioni.Insomma, la pistola ...

Sicurezza - stretta sui rifugiati. Salvini : ?"Chi delinque perde lo status" : Matteo Salvini si prepara a dare un'ulteriore stretta sul fronte Sicurezza. Il ministro degli Interni spiega quali saranno le prossime mosse del Viminale. Salvini commentando la notizia di alcuni richiedenti asilo arrestati per spaccio a Genova, ha voluto ricordare quali saranno le novità che intende inserire nel dl Sicurezza. Tra i cambiamenti che verranno apportati dal Viminale, come aveva ricordato Il Giornale, c'è quello di revocare il ...

Migranti - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

Salvini vara la stretta sull'asilo : "Basta profughi vacanzieri" : Salvini ora mette nel mirino i "migranti vacanzieri". Il suggerimento, ha detto oggi in conferenza stampa dopo il vertice tra i ministri dell'Interno Ue a Innsbruck, gli è arrivato dal collega belga e il Viminale sarebbe già al lavoro per studiare il caso. I "profughi vacanzieri", così definisce il leghista, sono quelle "alcune migliaia di persone che hanno ottenuto protezione in Italia e poi tornano bellamente per alcuni mesi nel loro Paese in ...

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

