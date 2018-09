Salvini | ' Settimana prossima decreti immigrazione e sicurezza'

Isoardi e la pancetta di Salvini - le meduse di Di Maio : tutto il peggio della settimana : E poi l'analisi, ?, della sconfitta di Matteo Renzi, le pagode abusive di Santanché, le sparate di Sgarbi. Anche negli ultimi giorni non sono mancate le dichiarazioni assurde della politica. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Tensione tra Berlusconi e Salvini - incontro la prossima settimana - NO al partito unico : Torna a salire la Tensione fra Lega e Forza Italia, che nei prossimi mesi dovranno sciogliere il nodo dell’alleanza in vista della tornata delle elezioni amministrative. Gli azzurri sono sempre più in pressing nei confronti del partito guidato dal leader del Carroccio Matteo Salvini: dall’Abruzzo alla Sardegna, in Trentino come a Bolzano, pretendono chiarezza sulle intese all’interno del centrodestra per i candidati. E le ...

Mussolini : «Salvini e mio nonno». Palazzo - vota il peggio della settimana : «Sa cosa aveva in comune con Matteo? La capacità di ascoltare la gente». E poi le esternazioni del ministro Fontana sui vaccini (dieci sono troppi...) quelle di Di Maio sulla lezione di Marcinelle (non dobbiamo emigrare) e tanto altro ancora. Come sempre le sparate non sono mancate . Scegliete la vostra preferita Fontana: "10 vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena "

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...