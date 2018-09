Salvini | non sono uomo forte | ma in politica serve cattiveria

La visita di Salvini a Bari e il ‘bagno di folla’ che in realtà non c’è : Il 'bagno di folla' trasmesso su tutti i canali social dalla Lega per l'accoglienza di Matteo Salvini a Bari, viene in realtà ridimensionato da immagini scattate da altre inquadratura. È vero che in molte persone hanno voluto accogliere e abbracciare Salvini di persona, ma non parliamo di certo delle folle oceaniche viste sugli account dello stesso ministro e dei suoi collaboratori.Continua a leggere

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie Governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Migranti - Salvini contro tutti : “Non ci servono nuovi schiavi” : È stato un Salvini scatenato, quello che ieri s’è mosso sul palcoscenico di Vienna. Ha litigato con il collega lussemburghese e il maltese. Ha intavolato trattative con il tunisino. Ha fatto in tempo a ostentare l’unità d’intenti con gli austriaci. Ha snobbato il tedesco. In effetti, la copertina di «Time» è meritata: appare sempre più come l’uomo ...

Salvini e le tensioni con i 5 Stelle : «Così non si lavora» : ... in evidente imbarazzo durante la riunione, se è vero che tanto il titolare della Farnesina quanto il responsabile dell'Economia avevano annunciato di non voler partecipare alla votazione. La presa ...

Migranti - Salvini : "Non importiamo schiavi" - ministro del Lussemburgo furioso - Video : Scintille tra i due alla Conferenza sui Migranti a Vienna. A Jean Asselborn, ministro lussemburghese, scappa anche un insulto. Nuovi arrivi intanto a Lampedusa. Il Viminale: "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia".

Non sono bastati vent’anni di Berlusconi? La legittimazione popolare sia un alibi per Salvini : di Omar Massaro La misura è colma. Chissà quante altre prove ci occorreranno per capire che affidare a emeriti Niente degli incarichi politici è il modo migliore per frantumare un Paese, la sua popolazione e la democrazia. Non sono bastati venti anni di Berlusconi? Non sono stati sufficienti i suoi successori? Cosa altro ci occorre? Una guerra civile? Poveri contro poverissimi che si scannano perché incapaci di comprendere la cosa più ...

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Migranti - in 184 arrivano coi barchini a Lampedusa. Ieri Salvini diceva : “Farò di tutto per non farli sbarcare” : 184 Migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, arrivati con piccole imbarcazioni a motore. Ieri un’immagine di una delle barche, scattata da un aereo militare in ricognizione sul Mediterraneo, era stata postata su Facebook da Matteo Salvini: “Almeno 7 di questi barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, sono in questo momento in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di ...

Post choc contro Salvini : "Fortunato che non c'è sedia elettrica" : Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita ". E' un Post choc quello pubblicato su Facebook da Valentina Pavan, assessore comunale di San Stino di Livenza, Venezia,, contro il ministro dell'...

Salvini a Draghi : italiani in Europa aiutino e non critichino : Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini commenta le parole di Mario Draghi, presidente della Bce, che ha chiesto alla politica italiana di passare 'dalle …

Salvini : Draghi aiuti e consigli l'Italia e non la critichi : "Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell'Italia come fanno tutti gli altri Paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta". Lo afferma il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito delle parole di Mario Draghi.

Migranti - Salvini : 7 barchini in acque maltesi - non verranno in Italia : "Almeno 7 barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, 62 persone,, si trovano in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di esseri umani". Lo scrive su ...