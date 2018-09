Salvini-M5s | è tensione | così non si lavora Ultime notizie Governo | leader

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Draghi rafforza linea Tria. Imbarazzo M5s - rabbia Salvini : Le parole del governatore della Bce Mario Draghi piombano come un enorme sasso sul governo e sulle rivendicazioni di M5S e Lega sulla manovra. 14 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sondaggi Politici/ Fondi Lega - per il 32% degli elettori M5s è “un attacco politico a Salvini ” : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 30% pareggiata dal M5s, ma Salvini ha guadagnato 12 punti dalle scorse Elezioni 4 marzo(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:07:00 GMT)

[Il retroscena] Salvini promette la pensione a 62 anni ma è solo una mossa per frenare gli appetiti del M5s : Giov anni Tria, ministro dell'Economia Lo scontro tra Lega e M5s Negli ultimi giorni la compattezza del governo si è indebolita rispetto alle prime settimane. Il motivo è semplice. All'interno dell'...

Salvini - Travaglio : “Gli unici atti concreti fatti finora sono del M5s”. Carofiglio : “Mi ricorda il pescatore delle Tremiti” : Confronto a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , e l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio , sulla propaganda a cui si dedica quotidianamente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini . Travaglio osserva: “Io preferisco dare poco spazio alla ‘politica parlata’. Sul Fatto Quotidiano abbiamo una piccola rubrica, che si chiama “Il cazzaro verde”: qui infiliamo in 10 righe tutti i tweet e le dirette Facebook ...

M5S - un altro strappo con Salvini : 'Si alle sanzioni contro Orban' : Non è tutto rose e fiori tra M5S e Lega ma, considerato che su certe questione le posizioni le due forze politiche di maggioranza sono agli opposti, è normale che sia così. Pertanto, dopo le stoccate sulla questione dei fondi che la Lega è chiamata a restituire [VIDEO]alla luce del pronunciamento del Riesame, un nuovo strappo arriva in sede europea. Domani il parlamento di Strasburgo votera' le sanzioni contro l'Ungheria e questa linea sara' ...

Sanzioni Ue a Ungheria : Salvini e Forza Italia stanno con Orban - M5s voterà a favore : L'Europarlamento discute delle Sanzioni all' Ungheria : Lega e Forza Italia sostengono il premier Viktor Orban e voteranno contro l'applicazione dell'articolo 7 del Trattato Ue, mentre il MoVimento 5 Stelle annuncia voto favore vole alla risoluzione contro Budapest. Orban replica all'Ue: "Non accetteremo minacce".Continua a leggere

