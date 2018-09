Salvini contro Asselborn Video | chi è il ministro del Lussemburgo del merde

Migranti - Salvini contro tutti : “Non ci servono nuovi schiavi” : È stato un Salvini scatenato, quello che ieri s’è mosso sul palcoscenico di Vienna. Ha litigato con il collega lussemburghese e il maltese. Ha intavolato trattative con il tunisino. Ha fatto in tempo a ostentare l’unità d’intenti con gli austriaci. Ha snobbato il tedesco. In effetti, la copertina di «Time» è meritata: appare sempre più come l’uomo ...

Asselborn contro Salvini : 'Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli' : Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo Salvini, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di scontro e non potrebbe essere ...