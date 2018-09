Salvini annuncia | presto in Cdm decreto immigrazione e sicurezza

Salvini : «Per le pensioni quota 100 a 62 anni». E annuncia il taglio del contributo per i migranti : In pensione a quota 100, ma a 62 anni di età. Lo annuncia a «Porta a Porta» il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la promessa in campagna elettorale di superare la legge Fornero. «Gli ...

Salvini ha annunciato entro l'autunno accordi di espulsione e rimpatrio di migranti : "Stiamo lavorando per fare quello che in vent'anni non si è fatto: accordi di espulsione e rimpatrio assistito con tutti i Paesi di provenienza di questi ragazzi e di queste ragazze". E sono Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Sudan, Niger. entro l'autunno "saprò dire quanti e di che tipo ne ho fatto". Lo ha annunciato Matteo Salvini in un'intervista a ...

Benzina - Lega annuncia taglio delle accise/ Ultime notizie - un cavallo di battaglia di Matteo Salvini : Bitonci “In manovra taglio accise Benzina”. Ultime notizie, intervista del sottosegretario all’Economia in merito alla prossima manovra finanziaria del governo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Taser - Salvini annuncia : altre due buone notizie da Milano e Catania : Sperimentazione del Taser , 'altre buone notizie'. A segnalarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Dalla Lombardia alla Sicilia, la Polizia di Stato ha risolto - senza rischi né feriti - ...

Salvini annuncia : taser da Milano fino a Catania da mercoledì : “Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Migranti - Salvini annuncia tagli al Cara di Mineo : “Meno ospiti - ma obiettivo è la chiusura” : Matteo Salvini annuncia la stretta sul Cara di Mineo: "A breve il centro per immigrati di Mineo (Sicilia) passerà da 3 mila a 2 mila 400 ospiti, tagliando il costo giornaliero per immigrato da 29 a 15 euro, con un risparmio di oltre 10 milioni di euro in un anno!". Ma l'obiettivo finale resta la chiusura della struttura.Continua a leggere

Nave Diciotti - Toninelli annuncia e Salvini smentisce : "I migranti non possono sbarcare a Catania" : ...ed altri Paesi per quanto riguarda il soccorso in mare? Saranno effettivamente smistati in altri Paesi europei questi altri 170 clandestini che arrivano in Italia? Noi condividiamo una politica di ...

Toninelli annuncia la nave Diciotti a Catania - ma Salvini blocca lo sbarco. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Toninelli annuncia lo sbarco della nave Diciotti a Catania - ma Salvini lo blocca. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Genova - Salvini annuncia il raddoppio delle assunzioni di vigili fuoco (1.500) in un anno : "Ho ereditato un piano di assunzioni di 1.600 unità nei vigili del fuoco. Stiamo lavorando per assumerne 1.500 in un anno, e quindi raddoppiare del quel piano che stava fermo sulla scrivania". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio24. Il ministro ha anche annunciato che "12 milioni tolti alla mafia andranno ai vigili del fuoco per acquistare mezzi". Salvini si è detto ...

Genova - Salvini annuncia il raddoppio delle assunzioni di vigili fuoco - 1.500 - in un anno : 'Ho ereditato un piano di assunzioni di 1.600 unità nei vigili del fuoco. Stiamo lavorando per assumerne 1.500 in un anno, e quindi raddoppiare del quel piano che stava fermo sulla scrivania'. Lo ha ...

Hotel di Ischia pro Matteo Salvini - il titolare annuncia su twitter : 'La mia compagna entra nella Lega' : Ha offerto un soggiorno gratis a Matteo Salvini scatenando polemiche sugli organi di stampa e i social media e oggi Aldo Saverio Presutti, General Manager dell'Hotel Solemar terme di Ischia , annuncia ...

Lega-M5S - tensione sulla Tav. E Salvini annuncia la "rivoluzione fiscale" : ... 'Non sarà una battaglia facile - ripete Salvini - sono disponibile a fermare anche i barconi con cibo di pessima qualità che arriva dall'altra parte del mondo sulle nostre tavole'. Non manca un ...