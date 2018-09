Salvini ai magistrati | ' Invasione di campo | difesa sempre legittima' Anm | ' Abbassiamo i

Salvini contro i magistrati : "La difesa è sempre legittima" : Così il ministro dell'Interno replica alle critiche dell'Anm sulle proposte di legge all'esame del Parlamento. Per giudici sono inutili oltre che "molto rischiose"

Legittima difesa - scontro Salvini-Anm Magistrati : ‘Quel ddl è inutile e rischioso’ Ministro : ‘Invasione di campo - tiro dritto’ : E’ scontro tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’Associazione nazionale Magistrati sulla Legittima difesa. Quello del governo è un disegno di legge di cui “non avevamo bisogno e che può essere molto rischioso“, ha affermato il presidente dell’Anm, Francesco Minisci, ribadendo le critiche sul ddl depositato al Senato ed esprime “allarme” per “una eventuale ‘liberalizzazione‘ ...

Magistrati cercano profughi che denuncino il ministro - Salvini : 'Siamo alle comiche' : Il caso Diciotti continua a far parlare e discutere. Salvini in una nota fa sapere che i Magistrati palermitani che lo stanno indagando ora stanno cercando i profughi della Diciotti per fargli sporgere denuncia contro il ministro dell'Interno. A quanto pare non è stata sufficiente l'indagine della Procura di Agrigento e la denuncia delle associazioni di volontariato che si occupano di migranti, come la Baobab, ora la Procura di Palermo ha ...

Roma - fantoccio impiccato davanti sede Pd/ Ultime notizie - Foschi “Salvini punisca fascisti - non i magistrati” : Roma, fantoccio impiccato davanti a sede Pd sezione Ponte Milvio: Ultime notizie, indaga la Digos. Foschi, "Salvini punisca i fascisti, non i magistrati". Le prime reazioni dei dem(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Magistrati in Lussemburgo a caccia dei soldi della Lega di Matteo Salvini : La Lega di Matteo Salvini deve restituire ben 49 milioni e i pm di Genova non mollano. I Magistrati indagano

Salvini - il presidio di solidarietà dei senatori leghisti : “Nessun messaggio ai magistrati - ma l’indagine è paradossale” : “Da parte nostra nessun messaggio ai magistrati, ma Matteo Salvini ha rispettato la legge. Questa indagine è paradossale, finirà in una bolla di sapone”. A rivendicarlo i senatori della Lega, con un presidio di sostegno al vicepremier e ministro dell’Interno, indagato per sequestro aggravato di persona, in merito alla decisione di trattenere a bordo di una nave della Marina Militare circa 150 migranti per più di dieci ...

Fermati a Ventimiglia 34 migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati : "È evidente che alcuni fanno politica" : Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri avvia a Palermo il procedimento nei confronti di Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, la polizia rintraccia a Ventimiglia 34 dei migranti eritrei sbarcati dalla nave Diciotti a Catania. Facevano parte di un gruppo di 51 persone: viaggiavano su un pullman, noleggiato dal centro "Baobab Experience" di Roma, ed erano diretti a un campo di accoglienza allestito dalla Croce Rossa a ...

Salvini indagato : “Ci sono magistrati con simpatie politiche”/ Ultime notizie : “Non sono un sequestratore” : Salvini indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSalvini: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Salvini : “Ci sono magistrati con simpatie politiche - contro di me decisione politica” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a soffermarsi sull'indagine a suo carico per sequestro di persona aggravato sul caso della nave Diciotti e sugli attacchi alla magistratura, parlando di "decisione politica" e accusando alcuni magistrati di avere "chiare ed evidenti simpatie politiche".Continua a leggere

Maria Elena Boschi - disastroso attacco a Matteo Salvini : 'Minaccia i magistrati. Ma ora gli italiani...' : Alla Festa dell'Unità di Bologna l'ospite d'eccezione era Maria Elena Boschi , la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all'attacco forsennato di Matteo Salvini . E lo ha fatto con ...

(VIDEO) Salvini : “Avvio del reddito di cittadinanza e pronto a vedere i Magistrati a Palermo” : Matteo Salvini rosultr abbastanza sereno nonostante il periodo movimentato “Non occupo il mio tempo pensando alle sentenze, stiamo preparando una manovra economica del cambiamento anche sull’economia e già su questa manovra ci saranno i primi mattoni sull’avvio del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla seconda giornata della 44esima edizione del Forum Ambrosetti. Fonte: ...

Di Maio : "Ho detto a Salvini di non attaccare i magistrati" : Il Minitro dello Sviluppo Economico in un video trasmesso in diretta sulla sua pagina su Facebook: 'Ho detto a Salvini di non attaccare i magistrati'

L'avviso di garanzia a Salvini? I magistrati siano eletti dal popolo : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre la busta contenente l’avviso di garanzia della Procura di Palermo (sequestro di persona aggravato) per il caso della nave Diciotti in diretta Facebook ed esplode l’inferno. La reazione è la prova che la Costituzione è non meno importante delle banalità delle reazioni di chi sembra ripetere il bigino dell Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'Ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati'. E il vicepremier fa dietrofront : Un colloquio notturno tra Salvini e Di Maio e poi il dietrofront del ministro dell'Interno che dopo aver attaccato i magistrati oggi precisa: ' Nessun golpe giudiziario, io rispetto il lavoro di tutti ...