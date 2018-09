Salute | 1 milione di italiani con glaucoma | incontro con gli esperti

meteoweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Dall’occhio al cervello, un meccanismo perfetto ci regala ogni giorno la possibilità di vedere il mondo che ci circonda. Ma va salvaguardato, perché non è esente da minacce. Una di queste è il, malattia multifattoriale dell’occhio che, se non diagnosticata e non curata in tempo, può portare a danneggiare sofisticati sistemi neuronali con conseguente rischio di cecità. E’ proprio di questo ‘nemico’ dellaoculare che si parlerà a Roma, martedì 18 settembre, in occasione di un convegno in cui un gruppo di specialisti, da oftalmologi a neurochirurghi, approfondiranno i meccanismi alla base della patologia e le sue ripercussioni sulle vie visive nel loro percorso dall’occhio fino alla corteccia cerebrale occipitale. Sede dell’i saloni del Circolo degli Esteri di Roma. In Italia, ricordano gli, “l’incidenza ...