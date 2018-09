Roma | torna ' Taste of Roma' | solo il meglio dagli chef stellati

Klinger : frastornati da sentenza inaspettata - Roma-Latina si faccia : Roma – “Le sentenze non si commentano, si rispettano. Nonostante tutto, siamo frastornati da una sentenza che certamente non ci aspettavamo”. Lo dichiara il presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger in merito dalla pronuncia del Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso alla sentenza del TAR sulla Roma-Latina, ha annullato la gara. “Purtroppo- prosegue Klinger- e’ l’ennesimo ostacolo in una ...

Roma : 16 settembre torna ‘Re Boat Roma Race’ per la sostenibilità : Roma – torna la Re Boat Roma Race-Trofeo EuRoma2, la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. Un evento green che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco in una divertente avventura e sperimentare sul campo le proprie capacita’ tecnico/creative. Dal 14 al 16 settembre, al parco centrale del lago dell’Eur, verra’ allestito uno villaggio, tutto all’insegna della ...

Serie A - Roma-Chievo in diretta su Dazn : in campo torna Florenzi : Dopo due settimane di pausa per le nazionali, in questo weekend torna la Serie A. Tra le partite più interessanti di questa quarta giornata [VIDEO]spicca Roma-Chievo, in programma all'Olimpico alle ore 12.30 di domenica 16 settembre. La squadra giallorossa è reduce da una bruciante sconfitta contro il Milan, mentre i clivensi sono alla ricerca della loro prima vittoria stagionale. La diretta Roma-Chievo sara' disponibile solamente in streaming ...

A Ostia al via lavori palestra legalita'; Arriva la differenziata per negozi Roma; Torna 'Maker Faire' - : IL 28 SETTEMBRE Torna 'NOTTE RICERCATORI', EVENTI IN TUTTA ROMA Torna il 28 settembre la Notte Europea dei Ricercatori, il grande evento che porta la scienza nelle strade della città, tra cittadini, ...

Roma : all'Atlantico live torna Kickit - la manifestazione dedicata allo streetwear : ... in arte 'Airdononcicredo', il connubio tra moda e pittura è un must: il suo talento lo porta ad accostare ai quadri più famosi le sneakers lasciando il segno nel mondo fashion. Non mancheranno i ...

Torna la Maker Faire - Roma diventa la capitale dell’innovazione : Presentata ufficialmente la sesta edizione. Dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma, con 700 progetti da 61 nazioni. Su un’area di 100 mila metri quadrati su sette padiglioni

Romano Fenati - l'impensabile difesa. L'unico collega che sta con lui : 'Ritorna'. Cosa l'ha rovinato : Solo un pilota ha deciso di difenderlo, chiedendogli di restare nel mondo delle moto e cercare una nuova opportunità. È il catalano Joan Mir , che su Instagram ha pubblicato un post commovente per ...

Roma : Sabato 22 settembre torna il ‘Miglio di Roma’ : Roma – Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3^ edizione (la 415^ del Palio dei Berberi), il Miglio di Roma è la ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Roma : Al via nuovo anno scolastico - si torna sui banchi : Roma – Suona la prima campanella per gli studenti dell’istituto tecnico Federico Caffe’ di Roma. Alle otto i ragazzi della scuola commerciale Romana si sono ritrovati nel cortile dell’istituto, tra facce ancora assonnate e sorrisi. Per molti sara’ l’ultimo anno scolastico, per altri invece tante le novita’ che troveranno sui banchi, come nuovi compagni e professori ancora da conoscere. Per le scuole ...

Coldiretti : conserve fai da te tornano domani a Roma : Roma – E’ partita la stagione delle conserve fai da te con milioni di italiani impegnati quest’anno nella trasformazione casalinga dei cibi, tra pentole e fornelli, per garantirsi una alimentazione piu’ genuina, ridurre gli sprechi e contenere le spese. Per offrire consigli e suggerimenti ai consumatori per valorizzare la frutta e verdura italiana nei vasetti con dimostrazioni pratiche dal vivo dalla passata di pomodoro ...

Roma - tornano le auto blu : Virginia ne ordina 100 : Non è l'ultimo ruggito della casta, ma un atto protocollato dal Campidoglio a 5 stelle di Virginia Raggi: fate largo nei garage comunali, Palazzo Senatorio ha appena ordinato 93 vetture di servizio ...

Torna InVerso - mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna : Tutti gli spettacoli e le presentazioni saranno ad ingresso libero. Associazione Culturale Interno4 int4asscult@gmail.com