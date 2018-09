Roma Raccolta gratuita rifiuti ingombranti e di sfalci e potature

Agroalimentare - positiva raccolta patate 2018 in Emilia-Romagna : Roma, 30 ago., askanews, - Bilancio positivo per la campagna pataticola 2018 in Emilia-Romagna, 'uno dei bacini produttivi più importanti d'Italia'. Lo afferma la Romagnoli F.lli Spa, sottolineando ...

Roma. Municipio X - Ieva : “Nuovo modello di raccolta” : Roma. Municipio X, Ieva: “Nuovo modello di raccolta per rendere più efficiente il servizio e maggiori percentuali di raccolta differenziata” Roma – “Criticità rifiuti e nuovo modello di raccolta differenziata del Municipio X”. Questo l’argomento del giorno all’esame dell’Aula Massimo Di Somma dove questa mattina si è tenuto un Consiglio straordinario. Presenti la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, l’Assessore ...

Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna - ma il Piacentino è in calo - -2 - 3% - : 'La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo -, vero ...

Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna : sale al 64 - 3% nel 2017 - +2 - 5% rispetto all'anno precedente : "La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo-, vero ...

Roma - il progetto per un cimitero islamico : da settembre la raccolta fondi : Inviata una richiesta al Campidoglio per 50 mila posti. Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine

Ama : nuova raccolta differenziata tecnologica per altri 34mila Romani : Roma – Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di raccolta, ha avviato da lunedi’ 23 luglio, la nuova raccolta differenziata tecnologica “porta a porta” per ulteriori 34mila romani: i circa 14.800 abitanti di Dragona, gli oltre 6.800 di Dragoncello (X municipio) e i 13mila di Due Leoni (VI municipio). Con le nuove aree raggiunte, che seguono quelle di Centro Giano e Axa nel X municipio e Fontana Candida ...

Investita dal camion della raccolta rifiuti in retRomarcia - donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere