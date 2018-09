Roma Il tuo quartiere non è una discarica nei Municipi pari

Roma - è morta la signora Maria Sensi. La figlia Rosella : 'Hai raggiunto il tuo amato Franco' : È morta all'età di 75 anni la signora Maria Nanni, vedova dello storico presidente della Roma Franco Sensi. A darne notizia è stata la figlia Rosella tramite un post su Facebook: 'Sei stata una grande ...

Romano Fenati - Joan Mir : "Combatti per il tuo futuro da pilota"/ Video Moto2 - sospeso da attività agonistica : Romano Fenati si ritira: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:38:00 GMT)

Quando la retRomarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastrofico : In un parcheggio in Russia un automobilista maldestro sta cercando di uscire in retromarcia. La manovra apparentemente banale, si rivela un vero incubo per via dello spazio ristretto. A farne le spese saranno ben tre auto vicine travolte dal conducente che, dopo essersi creato involontariamente un bel po’ di spazio, si allontana indisturbato L'articolo Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il ...

EmiliaRomagnaFest : I Virtuosi Italiani questa sera omaggio a Rossini : Numerose le tournées all'estero e concerti nelle più importanti sale del mondo: Francia , Festival Pablo Casals di Prades, Festival Berlioz, Aix-en-Provence, Bordeaux, , Germania, Svizzera, Spagna, ...

Vanzina - il saluto di Totti su Twitter : «Grazie per il tuo amore per la Roma» : Anche Francesco Totti si unisce ai tanti personaggi dello sport e dello spettacolo che piangono la morte di Carlo Vanzina . L'ex capitano ha scelto Twitter per mandare un messaggio al regista morto ...

Vanzina - il saluto di Totti su Twitter : 'Grazie per il tuo amore per la Roma' : Anche Francesco Totti si unisce ai tanti personaggi dello sport e dello spettacolo che piangono la morte di Carlo Vanzina . L'ex capitano ha scelto Twitter per mandare un messaggio al regista morto nella notte a Roma che per Totti era un amico oltre che un ...

Johnny Depp oggi in concerto a Roma con gli Hollywood Vampires/ Scaletta e info : “Faremo tuonare la città” : Johnny Depp oggi in concerto a Roma con gli Hollywood Vampires: pronti ad infiammare la Capitale omaggiando i grandi della musica rock. La Scaletta della nuova tappa del tour.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:27:00 GMT)

La lunga notte degli Hollywood Vampires. Depp : «Faremo tuonare Roma» : In programma per 'Rock in Roma 2018', stasera 8 luglio all'interno del Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica, viale de Coubertin 30, suoneranno gli Hollywood Vampires. C'è grandissima ...