Roma | Di Francesco vuole riscatto immediato con Dzeko e senza Schick

(Di sabato 15 settembre 2018) Eusebio Di, allenatore della, ha parlato della formazione che schiererà contro il Chievo Verona:ci sarà “Il Chievo? Hanno fatto anche un buon primo tempo con la Fiorentina. Vorranno fare bene ma non possiamo non ragionare per i 3 punti. E’ la prima partita di un miniciclo ma è la più importante“. Sono le parole del tecnico giallorosso, Eusebio Di, alla vigilia della sfida con i clivensi. L’anno scorso dopo la sosta il pari con l’Atletico e 5 vittorie consecutive, lainiziò a volare, questa squadra ha bisogno di punti. “Forse anche il mio modo di lavorare ci ha permesso di partire forte. Sicuramente speravamo di avere punti in più, ma siamo in tempo per recuperare. Siamo alla terza giornata e abbiamo la Champions davanti, ci riprenderemo quanto lasciato per strada“. Dinon ha avuto a ...