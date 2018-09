Roma | DI Francesco | ' Maria Sensi? Una seconda mamma Col Chievo giocano Florenzi e Dzeko'

Roma - Di Francesco oltre la crisi : "Juve di un altro pianeta - ma..." : Il tecnico giallorosso: "Ci aspetta un ciclo durissimo, a partire dal Chievo, partita molto delicata. Siamo in ritardo ma possiamo recuperare..."

Roma - Di Francesco : “Juve più forte ma possiamo recuperare” : “Il campo ha detto che la Juventus è più forte perché ha 9 punti. Noi dobbiamo essere bravi a rimettere le cose a posto, cercando di capire che la Juve non è di un altro pianeta da oggi. Vince da diversi anni, lo ha dimostrato coi fatti. Noi dobbiamo recuperare terreno, ne abbiamo la possibilità ritrovando determinazione e cattiveria. Sicuramente avremmo voluto qualche punto in più in classifica, ma siamo ancora in tempo per ...

Roma - Di Francesco vuole riscatto immediato con Dzeko e senza Schick : Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato della formazione che schiererà contro il Chievo Verona: Dzeko ci sarà “Il Chievo? Hanno fatto anche un buon primo tempo con la Fiorentina. Vorranno fare bene ma non possiamo non ragionare per i 3 punti. E’ la prima partita di un miniciclo ma è la più importante“. Sono le parole del tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con i clivensi. ...

Roma - Di Francesco recupera Schick e De Rossi. Under : 'Mi basta un gol per rilanciarmi' : Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo dopo la sosta per le nazionali che gli ha restituito: Schick con un problema muscolare all'inguine e Manolas con una distorsione alla caviglia destra, ...

Roma - Nzonzi mezzala : Di Francesco studia la formazione anti Chievo : Di Francesco, ora che i nazionali sono di nuovo a Trigoria, si prepara a riaccendere la Roma, dopo la frenata nelle ultime 2 partite di campionato. Il lavoro, più che tattico, sarà psicologico. Lo ha ...

Roma - le ultime novità dall’infermeria : Di Francesco alle prese con diversi guai : Roma, Eusebio Di Francesco costretto a fare a meno di qualche importante pedina in vista della gara col Chievo Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dovrà fare a meno di alcune pedine nel prossimo impegno della sua squadra. Nel weekend la Roma sarà impegnata contro il Chievo Verona, ma dovrà fare a meno di sicuro di Pastore, alle prese con una lesione al polpaccio che, anche se lieve, lo terrà lontano dal terreno di gioco. ...

Roma - Schick si ferma in Nazionale : Di Francesco in allarme : La Roma spera che, alla fine, il c.t. della Repubblica Ceca non lo schieri. Perché ieri Patrik Schick si è fermato per un problema all'inguine con la sua Nazionale e, con 7 partite in 20 giorni a ...

Roma - tour de force alla ripresa : 7 partite in 20 giorni. Di Francesco pensa al turnover : Mentre la nazionale delude a Bologna contro la Polonia, 1-1,, i giocatori non convocati della Roma si godono il fine settimana di relax concesso da Di Francesco, fresco di intervento agli occhi. La ...

Roma - i dilemmi di Di Francesco : dove mettere Schick e Pastore : Hanno partecipato all'evento l'assessore allo sport Daniele Frongia, Sebino Nela , dirigente della squadra, , la madre e le sorelle del presidente Pallotta. La Roma femminile scenderà in campo per la ...

Roma - Di Francesco riapre il suo laboratorio : Lavoro e basta. Di Francesco, anche se con la rosa dimezzata per la partenza di 13 nazionali, tiene aperto il suo laboratorio. Nessuna pausa, dopo i 2 giorni di riposi concessi alla squadra.

Roma - l’ombra di Conte aleggia su Di Francesco : Eusebio Di Francesco è il primo allenatore del nostro campionato che sembra già essere traballante, dopo tre gare in Serie A qualcosa non torna Indeciso nel modulo e nelle scelte, mal ripagato dai suoi dal punto di vista del gioco e dei risultati, Eusebio Di Francesco deve fare i conti per la prima volta con una robusta Contestazione dei tifosi giallorossi. Non pochi, specie sulle emittenti che si occupano di Roma, hanno invocato ...

Roma - Kluivert a Di Francesco : "Voglio essere titolare" : A Trigoria parlano poco, perché il club, consapevole del momento non semplicissimo, cerca di tutelarli da una piazza già sul piede di guerra. In nazionale, invece, i calciatori della Roma si lasciano ...