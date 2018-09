Roma | clochard sgozzato con una bottiglia Ultime notizie | terrore fuori dal supermercato

Roma - terrore fuori dal supermarket Clochard sgozzato con una bottiglia : Litigano nei pressi della fermata della metropolitana Monti Tiburtini, poi continuano nel parcheggio del supermercato Panorama in via di Pietralata. E qui, nel tardo pomeriggio di sabato, un Clochard ...

Roma. Trovato presunto assassino clochard : Cronaca di Roma – La notte tra il 16 e il 17 giugno scorsi è giunta al numero unico per le emergenze la segnalazione di una persona riversa sotto i portici di Piazza della Repubblica. L’uomo, un romeno di 31 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato Trovato esanime in terra, presentando una ferita di arma da taglio all’addome. Sono state avviate immediate indagini, dalla Squadra mobile e dal Commissariato ...

Preso assassino di un 'clochard' a Roma : 22.32 Lo ha ucciso a Roma ed è fuggito a Pisa dove, dopo 4 mesi, è stato arrestato. E' un uomo polacco di 42 anni, senzatetto, accusato di concorso in omicidio di un altro 'clochard', connazionale. L'omicidio è frutto di una violenta rissa scoppiata vicino alla stazione dei treni, Termini, il 26 marzo scorso. Da allora, il presunto assassino si era stabilito a Pisa dove è stato rintracciato dalla polizia nella stazione ferroviaria. La ...

Uccise clochard durante rissa a Roma : assassino arrestato a Pisa : È stato rintracciato a Pisa un clochard polacco di 42 anni ricercato dalla polizia di Roma per l'omicidio di un altro clochard, connazionale, in seguito a una violenta rissa scoppiata il 26 marzo nei ...

Roma - clochard ucciso a bastonate in centro per uno sguardo di troppo : Uno sguardo di troppo, un insulto sono bastati a far scattare una violenta lite tra clochard , armati di bastoni, finita nel sangue la scorsa notte nel centro di Roma . Un senzatetto è stato ucciso a ...

Roma - choc a Trastevere : clochard ucciso a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere,...

Roma violenta - choc a Trastevere : clochard ammazzato a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave . La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere , davanti al ...

Lite fra clochard a Roma - un morto : 12.31 E' finita nel sangue una violenta Lite scoppiata tra senza fissa dimora in in viale Trastevere, a Roma. All'arrivo dei soccorsi, un cittadino romeno era ormai morto mentre un altro è stato rintracciato poco distante e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo, polizia scientifica e Squadra mobile. Al momento si ipotizzerebbe che nella rissa non siano coinvolte altre persone, ma sono in ...

Roma - lite tra due clochard a Trastevere : un morto e un ferito : Una violenta lite è scoppiata tra due clochard questa notte in viale Trastevere, vicino al Ministero dell’istruzione, a Roma. lite finita in tragedia: un uomo romeno è stato trovato morto e un altro senza fissa dimora è stato trovato, poco distante, gravemente ferito. Soccorso dalle forze dell’ordine, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Ancora sconosciute le motivazioni dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i ...

Roma - rissa tra due clochard : un morto e un ferito grave : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere, davanti al ...

Roma - bastonate tra clochard : un morto e un ferito/ Ultime notizie - viale Trastevere : dramma davanti sede Miur : Roma, bastonate tra clochard: un senzatetto morto, un altro ferito. Ultime notizie, il dramma e la lite in viale Trastevere appena davanti alla sede del Ministero Miur(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Roma - bastonate tra clochard : un morto : Una lite tra clochard finita in tragedia . E' accaduto nella notte in viale Trastevere, non lontano dal Miur, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. Un clochard, romeno, è stato trovato morto e ...