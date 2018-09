Roma | al Sant' Eugenio interventi di cataratta con il ' nanolaser'

Roma : Il 13 settembre a Castel Sant’Angelo ultimo appuntamento per Sere D’Arte : Roma – ultimo appuntamento per Sere D’Arte, la rassegna musicale a Castel Sant’Angelo nell’ambito di ArtCity 2018. Protagonista assoluto della serata di giovedì 13 settembre è un gioiello ritrovato: una preziosa spinetta della fine del ‘500, strumento a tastiera diffusissimo tra fine Quattrocento e inizio Seicento. Parte della collezione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, è frutto di un lungo restauro conclusosi ...

LETTURE/ Un caso Galileo nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma : nella Cappella Paolina in S. Maria Maggiore a Roma la Vergine schiaccia il serpente e sovrasta la Luna. Ma quella luna è la stessa osservata da Galilei. Come si spiega? GENNARIO CASSIANI (1)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Dal Mediterraneo all'Irlanda, l'Europa ritrovata di Carlo Ossola, di D. ZardinLETTURE/ Quello strano luogo fatto per perdersi, officina di santi e di profeti, di C. Cassiani

Fa retRomarcia e investe un passante : incidente a Campomarino : A essere ferito un turista pugliese, che ha riportato un trauma toracico, con emorragia interna. Per lui intervento d'urgenza Campomarino. Fa retromarcia e investe un passante. E' successo a ...

Roma - schiaffi e insulti pesantissimi ai bambini. Cinque maestre sospese da un asilo dell’Eur : Tirate di capelli, schiaffi e insulti pesantissimi: “Hai la stessa faccia di cazzo di tua mamma”. Cinque maestre dell’asilo Papero Giallo di via del Fiume Giallo – zona Eur, a Roma – sono state sospese dopo che nelle registrazioni audio-video in possesso degli investigatori sono state viste maltrattare i bambini loro affidati, la classe dei “medi”, di età compresa tra i 19 e i 32 mesi, con continue ...

Torna InVerso - mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna : Tutti gli spettacoli e le presentazioni saranno ad ingresso libero. Associazione Culturale Interno4 int4asscult@gmail.com

Roma - esplode un villino a Santa Marinella : morto un 63enne : Roma, 6 set., askanews, - A causa di una forte esplosione, nella notte è crollato parzialmente un villino di due piani a Santa Marinella, sul litorale di Roma: dalle macerie è stato estratto il corpo ...

Roma - ladro nel teatro Santa Chiara : preso mentre ruba nel camerino del soprano : Approfittando dell'assenza del soprano, che si stava esibendo sul palco, un uomo si è introdotto furtivamente nel suo camerino e ha portato via il suo portafogli. In manette, con l'accusa di furto ...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman addio pesante - ma niente giudizi affrettati. La Juve è ancora più forte' : Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. 'Il primo tempo contro l'Atalanta? Loro hanno alzato molto il ritmo di gioco, abbiamo sbagliato i tempi di aggressione e ci hanno preso spesso d'infilata. La reazione nel secondo tempo, però, c'...

Roma - Santa Maria della Pietà. Comitato ‘Si può fare’ a Raggi : serve confronto : Roma – Il Comitato ‘Si puo’ Fare’, nato nel 2013 per sostenere la presentazione di due proposte di iniziativa Popolare per l’uso pubblico, sociale e culturale della Centralita’ Urbana S.Maria della Pieta’, invia una lettera alla Sindaca di Roma Virginia Raggi. “Egregia Sindaca- inizia la missiva- in due comunicati, a cavallo di ferragosto, promuove il Protocollo di Intesa sul S.Maria della ...

