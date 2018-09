Roma | accordo con Under! Le cifre del rinnovo

Migranti - scontro Roma-Berlino sui respingimenti. Seehofer : “L’accordo con Salvini è preso” : Il Viminale ha fatto sapere che al momento non c'è nessuna firma dell'Italia sui Migranti secondari. Ma dalla Germania insistono che l'accordo politico è stato già preso e mancherebbero solo passaggi 'tecnici'. I ministri degli Interni Salvini e Seehofer ne parleranno oggi a Vienna alla Conferenza su sicurezza e migrazione.Continua a leggere

Accordo Berlino-Roma per rimpatrio irregolari - : ... sostenitrice di una cosiddetta politica migratoria di porte aperte. Di fronte alle divisioni all'interno del governo, la Merkel ha modificato la sua posizione e ha concluso accordi di rimpatrio con ...

Autostrade digitali : al via il progetto smart road dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma e alla Roma-Fiumicino : Le Autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e A91 Roma-Aeroporto Fiumicino diventeranno vere e proprie Autostrade digitali, connesse e controllate Il progetto smart road di Anas prosegue con i lavori sulle Autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91 ‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio degli interventi, entro la fine di settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. La smart road Anas, oltre a garantire i servizi ...

Un talento al giorno : Malcom - l’accordo con la Roma e la firma col Barcellona : 1/7 AFP/LaPresse ...

Maltempo Roma : ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare : La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la ...

ILVA. Accordo sindacale e la vendita ad Arcelor MIttal - la nota del segretario provinciale P.C.I. Maurizio Romanazzo : Dalla vicenda Ilva esce vincitore il mercato nella figura del principale suo protagonista nel mondo. Il ricatto occupazionale ancora una volta è stato lo strumento vincente. Esce sconfitta la politica nazionale e locale, incapace ieri ed oggi di dare una soluzione agli interessi del Paese e ...

STROOTMAN VENDUTO AL MARSIGLIA/ Ultime notizie : accordo con la Roma - domani le visite mediche : STROOTMAN ceduto al MARSIGLIA, la Roma vende l'olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato scuote la capitale giallorossoa.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Roma - Strootman saluta : accordo con il Marsiglia di Garcia : Kevin Strootman, 28 anni. LaPresse Manca solo l'ufficialità, ma oramai è tutto fatto. Kevin Strootman è un giocatore dell'Olympique Marsiglia, dove è atteso già nella giornata di domani per le visite ...

Strootman al Marsiglia : accordo con la Roma : Roma - La Roma saluta Kevin Strootman . La società giallorossa ha trovato l'accordo con il Marsiglia per la cessione del centrocampista olandese: l'affare è stato definito sulla base di 25 milioni più ...

Roma - ALTRO AUTOBUS ATAC IN FIAMME/ Incendio sul Grande Raccordo Anulare : se un "incidente" diventa routine : ROMA, ALTRO AUTOBUS ATAC in FIAMME: ultime notizie, Incendio sul Grande Raccordo Anulare, nessun ferito registrato. La nota della società, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Accordo Berlino-Roma per rispedire in Italia i migranti già sbarcati : C'è la nave Diciotti che col suo carico umano di 177 somali ed eritrei resta in rada davanti a Lampedusa in attesa di un porto dove attraccare. C'è il Viminale che nega l'ingresso, dopo il no espresso da Malta, nonostante quel soccorso sia avvenuto proprio nella sua zona Sar. E c'è lo "scontro" silenzioso tra Salvini e la Guardia costiera Italiana su un salvataggio, quello effettuato dalla nostra nave militare in acque maltesi, considerato non ...

Migranti - Berlino annuncia : 'accordo sui respingimenti con Roma più vicino' : Continua il braccio di ferro tra Italia e Malta sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, con 177 persone a bordo che attende nel Mediterraneo di attraccare in un porto sicuro -

Calciomercato Roma - E' quasi fatta per N'Zonzi : trovato l'accordo con il Siviglia : N'Zonzi sempre più vicino alla Roma: trovato l'accordo con il Siviglia Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La ...