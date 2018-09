Risultati Serie B Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 3^

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi (4^ giornata) : Risultati Serie A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La quarta giornata comincia oggi con tre anticipi (sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:54:00 GMT)

Nations League calcio 2018-2019 : Risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Risultati NATIONS LEAGUE/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : occhio alla seconda serie (oggi) : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi domenica 9 settembre. Il big match è Francia Olanda(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Amichevoli Serie A - Roma ko a Benevento. Tutti i Risultati : Benevento-Roma 2-1 Giallorossi sconfitti 2-1 nel test amichevole contro il Benevento, organizzato al Vigorito per festeggiare gli 89 anni del club campano. Le reti tutte nel secondo tempo: la squadra ...

Risultati Serie A - 3^ giornata : tonfo Napoli - primo successo per le milanesi : Si è conclusa la terza giornata di Serie A, che coincide anche con la prima pausa stagionale dedicata alle nazionali. La sorpresa maggiore dell’ultimo turno disputato è stata certamente quella del Napoli, sconfitto con un perentorio tre a zero dalla Sampdoria. Prima vittoria stagionale per Milan, Inter e Lazio, che hanno la meglio – rispettivamente – su Roma, Bologna e Frosinone. Vince anche la Juventus, che nel secondo anticipo del ...

Serie A - la terza giornata. Risultati e classifica : Sampdoria-Napoli 3-0, Fiorentina-Udinese 1-0, il Cagliari vince a Bergamo 0-1, gol a raffica tra Sassuolo e Genoa: 5-3, la Lazio supera il Frosinone Napoli, tracollo a Marassi contro la Sampdoria - di ...

Risultati Serie B - 2^ giornata e la classifica : il Crotone si riscatta - Lecce beffato nel finale [FOTO] : 1/54 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Stroppa ne fa quattro alla sua ex - Perugia ok - beffa Lecce! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, il Perugia e il Pescara vincono in casa così come il Crotone che segna quattro gol al Foggia, la Salernitana recupera il Lecce nel recupero(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 - Risultati e classifica dopo la terza giornata : pesante sconfitta del Napoli a Genova - si sblocca la Lazio contro il Frosinone : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima ...

Risultati Serie A - 3^ giornata e classifica : Sampdoria da impazzire contro il Napoli - primi punti per la Lazio - entusiasmanti Cagliari e Sassuolo [FOTO e VIDEO] : 1/42 Foto LaPresse ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Napoli ko a Genova - il Sassuolo è secondo! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il Napoli perde nettamente sul campo della Sampdoria, il Sassuolo batte il Genoa e si prende il secondo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Risultati Serie A - 3^ giornata LIVE - la Lazio in vantaggio - super Defrel : 1/42 Foto LaPresse ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : squadre di casa in vantaggio! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. La seconda giornata prosegue e si conclude domenica 2 settembre: esordio per il Livorno che apre a Pescara(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:41:00 GMT)