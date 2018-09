Rischio sicurezza | chiuso ponte su Adda

Italia : Rischio sicurezza - chiuso ponte sull'Adda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rischio sicurezza - chiuso il ponte sullAdda tra Lecco e Bergamo : E' stato chiuso al traffico per ragioni di sicurezza il ponte di Paderno d'Adda che unisce la provincia di Lecco a quella di Bergamo, nel comune di Calusco d'Adda. La decisione è stata presa venerdì ...

«Sicurezza a Rischio» - chiuso il ponte sull’Adda a Bergamo : A data da destinarsi, nessuna certezza sui tempi per riaprire l’infrastruttura sull’Adda che porta a Paderno (Lecco). «Servono 5 milioni per un intervento strutturale» I parametri rilevati dal sistema di monitoraggio continuo di Rete ferroviaria italiana

Sicurezza ponti - in Germania il 12 - 4% delle strutture è a Rischio : Anche in Germania l'infrastruttura è datata e l'ammodernamento è il grande problema per un paese la cui economia è la locomotive d'Europa e la cui centralità geografica è strategica. Fino al 1970 ...

Sicurezza ponti - in Germania il 12 - 4% delle strutture è a Rischio : Anche in Germania l'infrastruttura è datata e l'ammodernamento è il grande problema per un paese la cui economia è la locomotive d'Europa e la cui centralità geografica è strategica. Fino al 1970 ...

Tatuaggi - inchiostri Rischiosi : chiesta una normativa di sicurezza : I dermatologi europei hanno rivolto un appello all’Europa affinché venga preparata una normativa sugli inchiostri per Tatuaggi. Al momento, le uniche regole di sicurezza che ci sono riguardano l’igiene, ma si concentrano esclusivamente sulla prevenzione delle infezioni. Su richiesta della Commissione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha messo sul tavolo 2 proposte al fine di migliorare la composizione ...

Alluvione Livorno - Mattarella un anno dopo : “Ridurre il Rischio idrogeologico elevando gli standard di sicurezza” : Onorare e rispettare le vittime ripristinando gli equilibri ambientali sostenibili, riducendo il rischio idrogeologico ed elevando gli standard di sicurezza. A un anno di distanza dall’Alluvione di Livorno che fece 8 morti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime del maltempo sollecitando “riflessione e impegno comune, per operare con rigore, in piena collaborazione tra gli organismi interessati, ...

Rischio soffocamento - ecco come tagliare gli alimenti ai bambini e farli mangiare in sicurezza : I media, con frequenza sempre più allarmante, raccontano casi di bambini che muoiono o che riescono a salvarsi in extremis dopo aver ingerito una caramella o un chicco d’uva. Molti genitori ignorano o sottovalutano la pericolosità di alcuni alimenti che, se non tagliati correttamente, possono ostruire le vie aeree e rappresentare una minaccia concreta per i loro figli. A questo proposito, sul sito Manovre disostruzione pediatriche – ...

Scuole a Rischio sisma e incendi - il ritorno in aula senza sicurezza : Se tutti i sindaci decidessero di prendere esempio dal primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, e di firmare ordinanze di chiusura non avendo la certezza della sicurezza degli edifici scolastici, sarebbe la paralisi per oltre la metà del sistema di istruzione italiano. Secondo i dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal...

Alto Rischio incendi a Ragusa : 25 mila euro per messa in sicurezza : Affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni siti a rischio incendio a Ragusa. Approvata spesa per 25 mila euro.

Campania d'argilla - a Rischio il 72% dei Comuni : «Serve un miliardo per la messa in sicurezza» : L'unica landa davvero sicura per i bagnanti è il Casertano. Qui, con i suoi litorali sabbiosi chilometrici verso l'orizzonte e spiagge ogni anno sempre più erose dalle maree...

Norvegia - dimesso ministro xenofobo Sandberg/ Fuga d'amore con ex Miss Iran : "A Rischio sicurezza nazionale" : ministro per la Pesca in Norvegia si dimette dopo viaggio in Iran con la compagna ex Miss e rifugiata: Per Sandberg, xenofobo anti-migranti, ha "cambiato" le sue idee politiche(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Genova - fiammata da tubo Iplom : 3 feriti al Porto Petroli/ Ultime notizie : sicurezza ambientale a Rischio? : Vampata di fuoco da un tubo Iplom: 3 feriti al Porto Petroli. Ultime notizie Genova: attimi di paura per un incendio verificatosi questa mattina nel capoluogo ligure(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Fortnite su Android solo dal sito di Epic Games : a Rischio sicurezza smartphone : Fortnite su Android sta diventando un caso? La lotta tra Epic Games e Google potrebbe portare ad una seria falla nella sicurezza degli smartphone Android. Ma la disputa tra i due attori mette in evidenza anche quanto affermato dall’UE, con Android Google detiene un monopolio. Il contrasto tra Google ed Epic Games Il contrasto tra Google ed Epic Games sta assumendo i connotati di un vero e proprio caso Fortnite. La questione, come spesso ...