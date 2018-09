Riforma pensioni | spunta l' ipotesi sulla Quota 41 | 5

Blastingnews

: #Pensioni: Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la riforma ipotizzata da #Salvini e… - Linkiesta : #Pensioni: Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la riforma ipotizzata da #Salvini e… - LiaQuartapelle : Più di mille arresti in Russia nelle proteste pacifiche contro Putin e la sua riforma delle pensioni. Sarà questa m… - RaiNews : #Russia, decine di persone fermate dalla polizia per aver preso parte alle proteste contro la riforma delle pension… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Il Governo Conte è ancora al lavoro sui temi da affrontare nella nuova Legge di Bilancio che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. Sono ripresi, infatti, i lavori parlamentari in vista dell'approvazione della nuova manovra finanziaria che dovrebbe portare ad importanti novita' in campo previdenziale. Resta ancora accesa la discussionefamigerata100 lanciata nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardante l'uscita a partire dai 62 anni accompagnati dai 38 anni di versamenti contributivi;che non viene condivisa da alcune cariche politiche a causa degli ingenti costi che potrebbe comportare per le casse statali. Si parla di oneri pari a 13 miliardi di euro VIDEOper il primo anno fino a salire ai 20 miliardi. Al momento l'più gettonata sembrerebbe quella riguardante la100 a partire dai 64 anni di eta' ...