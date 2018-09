Ricorso al Tar per la B | Pro Vercelli | Novara e Siena non giocano

Lega Pro - il Tar del Lazio accoglie il Ricorso di Ternana e Pro Vercelli : rinviate le gare di cinque squadre : La decisione è stata ufficializzata in un comunicato dopo l’accoglimento da parte del Tar del Lazio dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli che hanno riaperto la strada ai club che ambiscono al ripescaggio in serie B La Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del campionato di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena e Novara. La decisione è stata ufficializzata in un comunicato, dopo l’accoglimento da parte del Tar ...

Calcio : accolto Ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B : E’ gran caos nel Calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul ...

Serie B a 19 squadre : il Tar accoglie il Ricorso della Ternana : Gli umbri come Pro Vercelli, Novara, Siena e Catania tornano a sperare nel ripescaggio. Sospesi i rispettivi turni in Serie C

Serie C - il Tar accoglie il Ricorso della Pro Vercelli : la B è ancora possibile : Gabriele Gravina, presidente di Serie C. Lapresse Una battaglia infinita, una situazione sempre più surreale. La rincorsa ad un posto in Serie B non si era conclusa al Collegio di garanzia del Coni. ...

Ripescaggi Serie B - accolto il Ricorso al TAR di Ternana e Pro Vercelli : ... per il 19 settembre 2018, " sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ...

Serie B - accolto il Ricorso al TAR di Ternana e Pro Vercelli : Al momento, quindi, la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport non è considerata definitiva, pertanto la commissione , presieduta da Franco Frattini, dovrà nuovamente esprimersi sul futuro del ...

Luciani e Mosco : 'Ztl - facciamo Ricorso al Tar. Mobilità - rilanciare il car sharing' : In piazza Garibaldi, la consigliera Mosco e il collega Luciani. Lega e Forza Italia in città stanno portando avanti una intensa battaglia contro il prolungamento dell'orario di chiusura della Ztl. Su ...

Clamoroso : il Frosinone chiede risarcimento danni. Presentato Ricorso al Tar : ... adesso, passa al TAR del Lazio, Sede di Roma, al quale la Società si è rivolta, certa che un Giudice estraneo al mondo sportivo possa essere più obiettivo e sereno. Considerando, poi, che il ...

Serie B - il Tar respinge il Ricorso dei tifosi del Catania : ROMA - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ...

Tar respinge Ricorso tifosi Catania : ANSA, - ROMA, 14 SET - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio ...

Avellino - c'è la sentenza del Tar : Ricorso bocciato. Niente reintegro in Serie B : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'Avellino presentato dal club del presidente Walter Taccone che chiedeva il reintegro in Serie B. La squadra campana dovrà quindi ripartire dalla Serie D. ...

Vicofaro - chiuso il centro d’accoglienza di Don Biancalani : “Farò Ricorso al Tar”. E intanto ospita i migranti in chiesa : Matteo Salvini l’ha spuntata: il centro di accoglienza di Vicofaro, a Pistoia, guidato da don Massimo Biancalani, è stato chiuso. L’ordinanza di chiusura per ragioni di sicurezza, come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, è puntualmente arrivata. A firmarla è stato il sindaco di centrodestra di Pistoia Alessandro Tomasi. Per Salvini e la Lega è una vittoria perché da un anno martellano: “Quel centro va chiuso”. Il botta e risposta tra ...

Vitalizi - 700 ex parlamentari fanno Ricorso. Di Maio : 'Non ci spaventano' : ' Settecento ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i Vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento non ...

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al Ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...