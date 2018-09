ilfattoquotidiano

: Repubblica e il Giornale, le loro crisi parlano anche di politica - Cascavel47 : Repubblica e il Giornale, le loro crisi parlano anche di politica - ilfattoblog : Repubblica e il Giornale, le loro crisi parlano anche di politica - Kottomano : RT @Kotiomkin: Scioperano i #giornalisti a #Repubblica. Quindi il giornale uscirà lo stesso. [@zani_leo] #15settembre #NEWS #Sciopero #AGI -

(Di sabato 15 settembre 2018) Lesimultanee di, pur inserite nella inarrestabile caduta della carta stampata come mezzo di comunicazione di massa, cidi. Perché di, giustamente,i protagonisti, i giornalisti che dovrebbero pagare il prezzo delle. “Nel momento in cuiè sotto attacco da parte della maggioranza di governo, i giornalisti esigono dall’azienda che si mettano in campo tutti gli strumenti e i comportamenti necessari per difendere il, per proteggerne l’autorevolezza e la libertà, per tutelare la comunità dei lettori. Allo scopo di preservare la qualità e il ruolo dicome garante del tessuto democratico del Paese” Questo è il passaggio chiave del comunicato del cdr di largo Fochetti. Sorprendentemente analogo quello dei colleghi delnell’appello al portafoglio di Silvio Berlusconi ...