Renzi | “M5s ha responsabilità politica dell’attacco web a Mattarella | organizzano cultura

Renzi - accoglienza da star a Ravenna : “M5s ha una classe dirigente di scappati di casa” : La folla a Ravenna è grande, e anche molto calda. Per Matteo Renzi è la prima volta da ex alla festa nazionale dell’Unità, ma l’accoglienza resta da star: più di un migliaio di persone lo abbraccia, applausi a scena aperta, quasi una nostalgia per il segretario che c’era e che – sottolinea lui stesso- ora non c’è più. Renzi conferma che non correrà...