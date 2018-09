Real Madrid-Roma | Champions League | diretta tv in chiaro su Rai 1

Blastingnews

(Di sabato 15 settembre 2018) Tra pochi giorni si scendera' in campo per la 1ª giornata della fase a gironi diVIDEO. Lasfidera' ilnel Gruppo G all’Estadio Santiago Bernabéu nella serata di mercoledì 19 settembre 2018. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00. Grande ostacolo per i giallorossi, che si troveranno di fronte i campioni d’Europa in carica. I tifosi avranno modo di re latv su Sky, ma non solo, visto che su Rai 1 si potra' vedere la partita in. In attesa di scoprire cosa accadra' in campo, diamo uno sguardo a quelli che sono i precedenti tra i due club.in vantaggio negli scontri diretti Laha incrociato 10 volte ilin. Nell’ultima occasione, due stagioni fa, non è andata benissimo, con un doppio 2-0 a favore degli spagnoli agli ottavi di finale. Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, ...