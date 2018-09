Real Madrid fermato sull' 1-1 dall' Athletic Bilbao

Primo stop in Liga per il Real Madrid : Isco non basta - solo 1-1 con l'Athletic Bilbao : Athletic Club-Real Madrid 1-1 33' Muniain , A, , 64' Isco , R, Primo tempo Tre vittorie nelle prime tre giornate: il Real Madrid non intende mollare il Barcellona, salito a quota 12 dopo la vittoria ...

Inter - Modric sarebbe pronto a chiedere nuovamente la cessione al Real Madrid : Uno dei veri tormentoni di mercato di questa estate è stato quello relativo al possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Un tormentone che, a quanto pare, sembra destinato a continuare anche in questi mesi visto che la volonta' del centrocampista croato non sembra essere mutata. Il giocatore, infatti, vuole lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza, e ha individuato [VIDEO] nei nerazzurri la soluzione migliore per il proseguo ...

Real Madrid-Roma - Champions League : diretta tv in chiaro su Rai 1 : Tra pochi giorni si scendera' in campo per la 1ª giornata della fase a gironi di Champions League [VIDEO]. La Roma sfidera' il Real Madrid nel Gruppo G all’Estadio Santiago Bernabéu nella serata di mercoledì 19 settembre 2018. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00. Grande ostacolo per i giallorossi, che si troveranno di fronte i campioni d’Europa in carica. I tifosi avranno modo di re la diretta tv su Sky, ma non solo, visto che su Rai 1 ...

Pecchia : 'Ronaldo big tra i big. Al Real Madrid quando parlava lui...' : 'I l giorno dopo l'esonero dall'Inter ci ritrovammo a Liverpool a provare gli schemi, spostando le tazzine al tavolino di un bar del centro'. Stranissimo, ma vero. Nacque lì l'amicizia tra Rafa ...

Psg - Al Khelaifi : 'Neymar? Il Real Madrid ci rispetti. Nessun problema con il fair play finanziario' : Un messaggio diretto al Real Madrid e alle voci di mercato che, di tanto in tanto ritornano. "Le continue voci su Neymar in partenza per Madrid portano frustrazione e fastidio " ha detto il ...

Real Madrid - Modric multato dal Fisco : sanzione da 1 - 2 milioni di euro : Modric come Cristiano Ronaldo e Marcelo. Anche il centrocampista del Real Madrid e sogno estivo di mercato dell'Inter è finito nel mirino del Fisco spagnolo. Di nuovo: dopo aver dovuto pagare 2,1 ...

Psg - Al Khelaifi : 'Neymar? Spero che il Real Madrid ci rispetti' : ROMA - ' Le voci di un continuo pressing del Real Madrid su Neymar ? Ad essere Realistici è un po' frustrante, perché non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori '. Ad alzare la voce su ...