Rea vince gara 1 a Portimao

Superbike Portimao : il cannibale Rea vince Gara 1! : Portimao - Rea in versione 'cannibale' domina e vince anche in Portogallo. Il campione del mondo è stato perfetto e ha trionfato in Gara 1 staccando Melandri, arrivato 2°. A nulla è valsa la strenua resistenza dell'italiano, che al via era parso per un attimo in grado di dire la sua. 3° ...

Diretta / Vuelta 2018 stReaming video e tv : parla Vincenzo Nibali (19^ tappa Lleida Andorra) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 19^ tappa, da Lleida fino ad Andorra e al traguardo in salita sopra il Coll de la Rabassa, Gpm di 1^ categoria.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Appello Ecologista - Vincenzo Galizia : “Realizziamo una Confederazione” : “Lanciamo un Appello trasversale a tutte le forze verdi, ecologiste, ambientaliste, animaliste e sociali per la creazione della Confederazione Ecologista, che possa ridare finalmente una voce forte, libera e soprattutto verde all’Italia partendo già dalle prossime elezioni europee e non solo. Per la realizzazione di una nuova Europa verde, democratica e sociale, che contrasti il potere spropositato delle banche, dei burocrati e delle ...

«Sirena» vince il concorso «CReated by passion» : È Sirena ad aggiudicarsi il concorso Created by Passion, realizzato da Campari in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Il premio è stato assegnato al suo giovane autore Ettore Mengozzi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Obiettivo del contest, aperto a studenti ed ex studenti della storica scuola milanese, era la creazione di un video di massimo 3 minuti che raccontasse il mondo ...

JustSaiyan vince il Gran Prix del DReamhack MontReal : Nella città canadese erano tanti i giocatori di alto profilo: il primo Master di Hearthstone Casper 'Hunterace', il greco Chris "Fenomeno" Tsakopoulos, Muzahidul "Muzzy" Islam e anche James "...

Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo : quanto sarà più Reattivo : Nessuna supposizione, Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a bordo è davvero ad un passo. Che il produttore stesse facendo del suo meglio per rendere disponibile l'aggiornamento nel più breve tempo possibile lo avevamo già evidenziato, grazie pure all'ultima mossa della certificazione Wi-Fi per l'update avvenuta pure per il Huawei Mate 10. Ora nuove conferme sul passo imminente provengono proprio dalla viva voce di @HuaweiMobile o sarebbe ...

Ascolti tv - La notte di AndRea Bocelli vince con 3.8 milioni di telespettatori : vince il prime time del 9 settembre la notte di stelle e musica di Andrea Bocelli, trasmessa da Rai1 dall’Arena di Verona, con 3 milioni 889mila telespettatori e il 21.57% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Olanda ha ottenuto 2 milioni 369 spettatori pari all’11.52% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il film Mission Impossible – Protocollo ...

Olivia Newton-John malata di cancro/ L'attrice di GRease alla terza diagnosi : “E' tornato - ma vincerò ancora” : Olivia Newton-John: “Il cancro è tornato”. L'attrice di Grease alla terza diagnosi, ma continua a combattere contro la malattia: “vincerò ancora”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:18:00 GMT)

AndRea Dovizioso - GP San Marino Misano 2018 : “Vincere in casa è grandioso - oggi io e la moto siamo stati perfetti” : Vincere in casa ha sempre un gusto particolare. Andrea Dovizioso, romagnolo purosangue, si aggiudica la gara di Misano e porta al successo anche la Ducati che è di casa a Borgo Panigale. Il pilota forlivese ha disputato una gara strepitosa e ha concluso un incredibile tris tutto italiano dopo le vittoria di Lorenzo Dalla Porta in moto3 e Francesco “Pecco” Bagnaia in moto2. Per “Desmo Dovi” è arrivato il primo successo ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : AndRea Dovizioso vince in solitaria! Marquez amministra - Lorenzo spreca. Valentino Rossi 7° con una Yamaha in crisi : Andrea Dovizioso (Ducati) è profeta in patria e vince il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. il romagnolo, infatti, trionfa sul tracciato di Misano dopo una prova impeccabile, nella quale ha preso il comando nelle prime fasi, per non lasciare scampo ai rivali fino alla fine. Un successo che mancava al forlivese dalla gara di Brno e che rappresenta la prima per “Desmo Dovi” sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Alle sue ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : AndRea Dovizioso vince in solitaria! Marquez amministra - Lorenzo spreca. Valentino Rossi 7° con una Yamaha in crisi : Andrea Dovizioso (Ducati) è profeta in patria e vince il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. il romagnolo, infatti, vince sul tracciato di Misano dopo una prova impeccabile, nella quale ha preso il comando nelle prime fasi, per non lasciare scampo ai rivali fino alla fine. Un successo che mancava al forlivese dalla gara di Brno e che rappresenta la prima per “Desmo Dovi” sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Alle sue ...

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka (2-6) stReaming video e tv : la giapponese vince il primo set! (tennis) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a Realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

US Open – Osaka fra rispetto e voglia di vincere : “surReale! Serena il mio idolo - ma a Miami l’ho già battuta” : Naomi Osaka si giocherà, sorprendentemente, la finale degli US Open 2018: la tennista giapponese avrà di fronte il suo idolo d’infanzia, Serena Williams Finale US Open femminile davvero inaspettata quella dell’edizione 2018 del torneo Slam americano: la favoritissima Serena Williams affronterà un’avversaria particolare, Naomi Osaka. La tennista giapponese ha giocato un grande tennis, sbaragliando ogni avversaria, fino a conquistarsi la ...