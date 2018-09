Rai Sport Difficile il rinnovo di Hysaj | l' agente detta le condizioni Novità su Lobotka

#BcomeSabato – Puntata del 15/09/2018 – Il nuovo programma sportivo di Rai 2 - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi. : Prima Puntata per B come Sabato, il nuovo programma di sport e varietà che, da oggi alle 13:30, accompagnerà gli spettatori di Rai 2 (appassionati e non solo) in un viaggio nella provincia italiana, tra manifestazioni ed eventi. Un nuovo appuntamento, in diretta da Napoli, condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi, insieme ad un ricchissimo cast. B COME SABATO | Il programma B come Sabato sarà […] L'articolo #BcomeSabato – ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 15 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbon...

Gennaro Calabrese da sabato pomeriggio cronista sportivo per “Mamma Rai” : Gennaro Calabrese ritorna a casa di Mamma Rai. Un anno dopo “Made in Sud”, l’attore comico reggino rientra a Rai2 da sabato pomeriggio, come inviato del programma “B come sabato” dedicato alla serie B di calcio. Il nuovo programma di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con il giornalista e conduttore sportivo Marco Mazzocchi e la partecipazione del duo comico Gigi & Ross, vedrà quest’anno tra gli spalti dei campi anche il ...

Domenica 23 settembre : sport - arte e cultura si incontrano a Napoli con Plankon BYC TRaining : Infatti questo equilibrato mix sta portando le persone a riconsiderare l'importanza dell'attività sportiva e del movimento e a scoprire alcuni dei luoghi più belli al mondo. O a riscoprire città e ...

Serie B - Venezia - Benevento in diretta tv : venerdì in chiaro su Rai Sport : Dopo gli impegni delle nazionali, tornerà in campo anche la Serie B. In programma nel weekend ci sarà la 3ª giornata del campionato cadetto, che verrà aperta dall’anticipo tra Venezia e Benevento. Le due squadre si incontreranno venerdì 14 settembre 2018 alle ore 21.00. Appuntamento allo stadio Pier Luigi Penzo per l’anticipo tra i ragazzi di Stefano Vecchi e quelli di Cristian Bucchi. I tifosi potranno seguire la partita in diretta tv su DAZN, ...

Volley Mondiale 2018 in diretta su Rai2 e Rai Sport - si parte con Italia - Giappone : All'inseguimento della quarta stella. L'Italia del Volley arriva al Mondiale 'di casa a metà' (la Fipav lo ha ottenuto assieme alla Bulgaria) con la voglia di continuare il trend positivo dell'Olimpiade di Rio quando gli azzurri conquistarono l'argento cedendo solo al Brasile padrone di casa nella finale del Maracanazinho. Il fattore campo ebbe il suo peso e la speranza azzurra è che la situazione si ripeta a beneficio de...

Volley - mondiale 2018 in diretta su Rai2 e Rai Sport : oggi Italia-Giappone : Inizia oggi - terminerà il 30 settembre - in Italia e Bulgaria il campionato mondiale di pallavolo maschile. A trasmettere l'evento sarà la Rai. In particolare, Rai2 manderà in onda tutte le partite degli azzurri nella prima fase.Si inizia oggi, 9 settembre, alle ore 19 con Italia-Giappone (Roma); il 13 alle ore 21 sarà la volta di Italia-Belgio (Firenze), mentre il 15 e il 16 alle 21 nel capoluogo toscano saranno in programma le sfide ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 9 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 9 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 8 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 8 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonat...

Champions League - calendario delle italiane in diretta su Rai 1 e Sky Sport : LA GUIDA ALLA PROSSIMA Champions League IN TV: RAI - Tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio internazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in ...

B come Sabato : il nuovo programma di Rai2 sul mondo del calcio e dello sport : Andrea Delogu e Gabriele Corsi saranno alla guida del nuovo programma pomeridiano del Sabato di Rai2.

Marco Mazzocchi a Blogo : "Tensioni con il direttore Romagnoli - per questo sono andato via da Rai Sport" (VIDEO) : "In questo momento la sfida dirigenziale mi affascina molto e non vivo il fatto di perdere la fama del video come un problema, anzi non me ne frega niente. Farò il vicedirettore seriamente senza pensare all’eventuale ritorno in televisione, che francamente non mi interessa proprio". Così parlava a giugno 2016 Marco Mazzocchi ai microfoni di Blogo, pochi giorni dopo la sua nomina a vice direttore di Rai Sport. A poco più di due anni di ...

Coppa Bernocchi : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport : Tanti gli appuntamenti di Ciclismo nel corso di questo finale di stagione. A breve sara' di scena il Trittico Lombardo, che verra' inaugurato dalla Coppa Agostoni a Lissone [VIDEO]. Il giorno successivo, a Legnano, verra' disputata la Coppa Bernocchi. Si trattera' della 100ª edizione. L’appuntamento sara' fissato per domenica 16 settembre 2018. La partenza avverra' alle ore 11.45 circa da Piazza San Magno, mentre l’arrivo sara' previsto intorno ...