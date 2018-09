B come Sabato su Rai2 e Radio2 : In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ci saranno ospiti del mondo dell'intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco ...

Rai Radio 2 - i palinsesti 2018 : microfoni aperti anche di notte e pomeriggio rinnovato : Per la prima volta Rai Radio2 si accenderà in diretta h 24: microfoni aperti e il numero 06.3131 sempre attivo per condividere con gli ascoltatori ogni momento del giorno e della notte. Grandi novità anche per gli studi, completamente rinnovati, per una Radio che si ascolta, si vede e si condivide. L’offerta di Rai Radio2 ripartirà dal 10 settembre con programmi molto amati e nuovi progetti. Una scelta di stile per Rai Radio2 che farà della ...

La prova del cuoco - il pubblico è bollito mai ascolti così bassi per il programma di RaiUno - TV/Radio - Spettacoli : Le tagliatelle di nonna Pina non sono più un pieno di energia, effetto vitamina. Il cambio della guardia non ha giovato a La prova del cuoco che perde pubblico come un ristorante in cui, sostituito lo ...

Matera - Materadio - la festa di Rai Radio3 nella città Capitale europea della Cultura : E poi spazio ai grandi spettacoli serali a cominciare dall'esibizione di un'icona del jazz moderno, il sassofonista americano Bobby Watson, che affiancherà il chitarrista jazz Dino Plasmati e il suo ...

La Rai ha riaperto la diretta radiofonica by night : La notte passata al giornale per i redattori o su strada per i cronisti "pistaroli", che battevano senza sosta ospedali e commissariati alla ricerca di notizie sulla "nera", oramai hanno il sapore un po' vintage di tempi sfumati. I quotidiani, che non rappresentano più la fonte principale di informazione al mattino, non hanno più la stessa necessità di stare sul pezzo e vanno in stampa orientativamente verso le 23.A ...

'B come Sabato' : dal 15 settembre su Rai2 e Radio2 con Delogu e Corsi : Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori. La versione ...

Rai : Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il team radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

Radio Rai - licenziato Sabelli Fioretti : "Colpa di Gerardo Greco..." : "L'unica grande novità di Radio Rai finora è che Claudio Sabelli Fioretti aveva due programmi in palinsesto e sono stati cancellati. E' giusto. E' la Rai del cambiamento. [...] Ma non sono vittima dei gialloverdi. La colpa è di Gerry Greco..." così Claudio Sabelli Fioretti commenta con Goffredo Pistelli il 'bi-licenziamento', come lo definisce lui, da Radio Rai nell'intervista pubblicata su Italia Oggi. La 'colpa', dice ironicamente il ...

Lutto Genova - Rai : no spot tv/radio/web : 18.15 In occasione del Lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi la Rai, per l'intera giornata di sabato 18 agosto, non trasmetterà le inserzioni pubblicitarie su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, radio, Digital). Lo annuncia viale Mazzini. I funerali di Stato celebrati dall'arcivescovo di Genova cardinal Bagnasco,che si svolgeranno alle 11.30 alla Fiera di Genova nel padiglione Blu, saranno trasmessi in diretta su Rai1, ...

Diritti tv Serie B - highlight e radio a Rai : La Lega B ha assegnato alla Rai i Diritti tv esclusivi degli highlight e quelli radiofonici del campionato per il triennio 2018-21, “con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti”, come annuncia un comunicato dopo il Consiglio direttivo. Secondo indiscrezioni, si tratta di una cifra complessiva che supera il milione e mezzo di euro. Ora, aggiunge la nota, si procederà con la commercializzazione dei Diritti ...