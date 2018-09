Rai | Foa | ' Nessuna norma vieta riproporre candidatura' Forza Italia pronta all' ok

Rai - spiragli azzurri su Foa ma il Pd si mette di traverso : Sbloccare lo stallo sulla Rai con un nuovo voto del Cda su Marcello Foa presidente. Lo chiede con una risoluzione il governo e Forza Italia stavolta sembra disponibile, come Fdi, mentre Pd e Leu rimangono contrari ad una "forzatura", che sarebbe dimostrata dai loro pareri legali.Ieri il presidente della commissione di Vigilanza Rai, l'azzurro Alberto Barachini, ha rinviato al 19 settembre il voto sul documento presentato da Paolo Tiramani (Lega) ...

Presidenza Rai - il ritorno di Foa - con una raffica di ricorsi - : Lega e M5s hanno presentato in Vigilanza una risoluzione che riammette la sua votazione dopo la bocciatura di agosto. Ma l'opposizione non ci sta

Il presidente Rai per la Lega è Foa. Ma la trattativa con Berlusconi non è chiusa : Il nome è sempre lo stesso: Marcello Foa. La Lega insiste e persiste: tenta la forzatura, pronta a riproporre il candidato già bocciato una volta dalla Vigilanza. E' la soluzione muscolare, quella che chiede Matteo Salvini, una soluzione che non è pero a portata di mano. Per trovare l'intesa ci vorrà quasi un'altra settimana di tensioni e di tira e molla mentre le fibrillazioni in viale Mazzini aumentano.Trascorsi 90 ...

La mossa di Lega e M5s per sbloccare l'impasse sulla Rai dopo lo stop a Foa : Presentata una mozione per consentire la votazione di un candidato già bocciato dalla commissione. Voci di incontri tra...

"Giornali in mano a grandi gruppi Caso Foa - "Libereremo la Rai dai partiti" : Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio, la questione della libertà di informazione e degli intrecci dei giornali con i grandi gruppi industriali e finanziari è tornata all’ordine del giorno nell’agenda di governo.In un’intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su affaritaliani.it

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su Marcello Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Rai - Lega e M5s compatti sulla presidenza : “Foa il migliore”. Pd e LeU : “Invotabile”. Gasparri e Mulè (FI) frenano : Proposta di risoluzione della maggioranza in Vigilanza Rai per sbloccare lo stallo creatosi dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini: “Attendiamo un’indicazione dal Consiglio di amministrazione senza forzare alcunché” dicono i commissari di Lega e M5S. “Questo rimette in gioco tutti, anche lo stesso Foa” afferma, al termine della riunione della Commissione, Maurizio Gasparri. Resta da ...

Rai - per la Lega Foa è ripresentabile per la presidenza : Roma, 13 set., askanews, - 'Con il nostro documento rimarchiamo l'autonomia e la piena legittimità delle scelte del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Presidente'. Lo affermano i deputati ...

Rai - maggioranza insiste su Foa - presentata risoluzione Lega : Roma, 13 set., askanews, - La Commissione di Vigilanza sulla Rai 'impegna il Cda Rai a procedere con sollecitudine all'adozione di una nuova delibera di nomina del Presidente, senza limitazioni all'...

Rai - la Lega in Vigilanza tenta il blitz per Foa : Si riapre la partita sulla presidenza della Rai con un blitz della Lega, per il momento bloccato. Questa mattina, nell'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza, il partito di Salvini ha ...

SALVINI “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA Rai”/ Accordo Centrodestra su Marcello Foa e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI, Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

