Quanto è difficile dire la verità

(Di sabato 15 settembre 2018) Caro Massimo, Ho baciato il fidanzato della mia migliore amica. Non capisco come sia successo, proprio a me che sostenevo che i ragazzi delle amiche sono sacri e intoccabili. Una sera eravamo a cena a casa di lei, io ero senza macchina e lui si è offerto di riaccompagnarmi. Era presto e ci siamo fermati in un locale per bere un ultimo drink, e parlando e ridendo abbiamo fatto molto tardi. Poi in macchina, davanti a casa mia, lui mi ha baciata. Era nata un’intesa a cui non mi sono sottratta in tempo. La cosa non è andata oltre, grazie a me, ma ora non so come comportarmi. Devoalla mia amica che il suo fidanzato era disposto a tradirla con me? Ho visto altre ragazze colpevolizzare solo la donna per salvare il proprio uomo, non vorrei che lei facesse lo stesso, non vorrei perderla. Mi sento in colpa, mi piacerebbe «confessare» e farle capire che lui non è sincero come pensa, ma ho ...