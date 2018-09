Puliva le seppie in ospedale | medico licenziato

Praia a Mare - Puliva e mangiava le seppie durante l'orario di lavoro : ROMA - puliva le seppie in bagno durante l'orario di lavoro . Un medico dell'ospedale di Praia a Mare , in provincia di Cosenza, è stato beccato mentre era intento a togliere il nero dai molluschi e la ...

PRAIA A MARE - Puliva LE SEPPIE IN ORARIO DI LAVORO/ Foto - il medico licenziato già noto alla giustizia : Cosenza, pulisce le SEPPIE in ospedale e viene licenziato : a PRAIA a MARE un medico sorpreso a preparare il pesce sul posto di LAVORO , immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:57:00 GMT)

