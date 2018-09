Pulisce seppie nel bagno ospedale | medico licenziato Foto | il dottor Emilio Alfano già

Medico Pulisce le seppie in ospedale : licenziato/ La foto incriminata all’ospedale di Praia a Mare : Cosenza, pulisce le seppie in ospedale e viene licenziato : a Praia a Mare un Medico sorpreso a preparare il pesce sul posto di lavoro, immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:21:00 GMT)

MEDICO Pulisce LE SEPPIE IN OSPEDALE : LICENZIATO/ Singolare disavventura per un dottore di Cosenza : Cosenza , PULISCE le SEPPIE in OSPEDALE e viene LICENZIATO : a Praia a Mare un MEDICO sorpreso a preparare il pesce sul posto di lavoro, immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 01:10:00 GMT)

Medico Pulisce seppie in orario lavoro - incastrato da video : Asp Cosenza lo licenzia : Durante l'orario di lavoro in ospedale, si recava in un bagno del nosocomio e, utilizzando un lavandino, puliva le seppie. Del comportamento del Medico, in servizio nell'ospedale di Praia a Mare, é ...