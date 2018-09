Pronostico SPAL vs Atalanta | Serie A 17-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 settembre 2018)-2019, 4^ giornata,di, lunedì 17 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 17 settembre. La quarta giornata diA si conclude al ”Mazza” tra due provinciali reduci da una buona partenza in campionato.del match.Come arrivano?La, dopo 2 vittorie consecutive con Bologna e Parma senza subire reti è caduta nell’ultimo turno con il Torino per 1-0 per via del gol di Nkoulou al 7’ della ripresa. E’ stata una serata difficile per i ragazzi di Leonardo Semplici, a causa della sospensione di 58 minuti, al 18’ del primo tempo, per via del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo piemontese poco prima del fischio d’inizio. Attualmente occupano la quarta posizione. Dopo ottanta giorni di lavori, lo stadio Paolo Mazza è stato ...