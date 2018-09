Pronostico Southampton vs Brighton | Premier League 17-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 settembre 2018) England-2019, 5^ giornata,di& Hove Albion, lunedì 17 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente.& Hove Albion, lunedì 17 settembre. Al St. Mary’s Stadium si conclude la quinta giornata ditra due formazioni appaiate a 4 punti.del match.Come arrivano& Hove Albion?Ilè in ripresa dopo aver conquistato la prima vittoria inin casa del Crystal Palace per 0-2. Nelle precedenti giornate sono arrivati un pari con il Burnley e due sconfitte subite con Everton e Leicester. In Coppa di Lega i ragazzi di Mark Hughes hanno eliminato proprio il, vincendo all’Amex Stadium per 1-0. Un risultato che fa ben sperare i tifosi dei Saints che potrebbero bissare quel successo nel Monday Night.Il ...