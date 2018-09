Pronostico Inter Parma Burgnich | ' Per arrivare allo scudetto queste partite vanno vinte'

Pronostico Messico vs Uruguay - Amichevole Internazionale 8-9-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale , Analisi e Pronostico di Messico - Uruguay , sabato 8 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Messico - Uruguay , sabato 8 settembre. E’ una delle amichevoli internazionali forse più interessanti di tutto questo week-end dedicato alle Nazionali, una delle partite più attese e tutta da seguire. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Messico e Uruguay ?Il Messico è reduce da un buon cammino ai recenti ...

Pronostico Bologna vs Internazionale Milano - Serie A 1-9-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre 2018. Per Inzaghi dubbio Santander-Destro, Asamoah in dubbio. Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre. La Serie A riparte sabato pomeriggio al Dall’Ara di Bologna con una classica del calcio italiano. Un vero e proprio test per entrambe le formazioni, dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ...