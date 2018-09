Pronostico Girona vs Celta Vigo | La Liga 17-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 settembre 2018) La-2019, 4^ giornata,di, lunedì 17 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 17 settembre. La quarta giornata disi conclude in Catalogna tra due squadre reduci da importanti vittorie e che promettono spettacolo.del match.Come arrivano?Per il secondo anno consecutivo ilha espugnato il campo del Villarreal, grazie ad una rete dell’attaccante uruguaiano Cristhian Stuani. Una vittoria importante dopo la pesante sconfitta subita in casa per 1-4, ma preventivata, dai Campioni d’Europa del Real Madrid. Ora sono dodicesimi a quota 4 e in casa è a caccia del primo successo della stagione.Dopo un pari (Espanyol) ed una vittoria (Levante), ilha raccolto un altro importante successo battendo in casa per 2-0 l’Atletico ...