Prima patch per Shadow of the Tomb Raider risolve problemi critici | le note

optimaitalia

: Prima patch per #ShadowoftheTombRaider risolve problema critico, le note - OptiMagazine : Prima patch per #ShadowoftheTombRaider risolve problema critico, le note - Ponciarello : Non vorrei uccidere l'entusiasmo di nessuno, ma come ogni anno la Demo di Fifa non c'entrerà niente col gioco. Inol… - zaffos : @F7derico Licenze no visto che ho messo la patch e ho tutte le squadre,ma le modalità -

(Di sabato 15 settembre 2018) Nixxes Software, gli sviluppatori dietro la versione PC diof the, hanno rilasciato ladel gioco per PC su Steam. L'update porta con sé diversi fix ad alcuniche sono arrivati subito dopo la disponibilità del gioco. In particolare questadiof theè la 1.0.230.8.perof the: il changelogSarà applicata automaticamente da Steam, tutto ciò che bisogna fare è riavviare il gioco. Se il gioco non si aggiorna automaticamente dopo il riavvio, bisogna riavviare il client Steam. Diamo un'occhiata aiche sono stati risolti da Nixxes.- Il supporto di Steam Controller (e l'uso dell'interfaccia utente di configurazione del controller di Steam) ora deve essere esplicitamente abilitato nel menu delle opzioni del gamepad.- Questo non ha lo scopo di interferire con il supporto ...