Precipita e muore sotto gli occhi della moglie

Precipita dal terrazzo e muore mentre scappa dalla polizia a Napoli : muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, già sottoposto agli ...

Incidente a Sassari : 57enne Precipita da parete rocciosa e muore : Incidente in provincia di Sassari nel tardo pomeriggio di ieri: un 57enne, appassionato di climbing, è caduto da una parete rocciosa per circa 30 metri. L’impatto gli è stato fatale. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. L'articolo Incidente a Sassari: 57enne precipita da parete rocciosa e muore sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia sul Monviso : alpinista Precipita e muore/ Ultime notizie : cordata francese resta bloccata per lo choc : Tragedia sul Monviso: alpinista precipita e muore. Non si conosce l'identità della vittima, cordata di tre francesi sotto choc dopo aver assistito alla caduta resta bloccata.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Val di Fassa : donna Precipita dal sentiero e muore : Una nuova tragedia sulle montagne trentine. La vittima è una donna di 70 anni. Stava percorrendo il sentiero che porta

Trentino - escursionista 70enne muore Precipitando in un canalone : Un'escursionista 70enne è morta nel pomeriggio precipitando in un canalone da un sentiero in Val di Fassa. La donna si stava dirigendo verso il rifugio Viel del Pan, il cui gestore ha visto la caduta ...

Tragedia in alta valle di Fassa Precipita dal sentiero e muore : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Fraccaro: «Doppio passaporto? È un atto ostile dell'...

New York - attrice 15enne cerca di recuperare il suo smartphone - ma Precipita nel vuoto e muore : Imogen Roche voleva così tanto recuperare il suo cellulare da una stanza chiusa durante una festa a New York che è salita sulla scala antincendio per entrare attraverso la finestra. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è precipitata per cinque piani.Continua a leggere

Dramma in montagna sul Pass Pordoi - Armando Precipita durante scalata e muore : La vittima è Armando Speccher, esperto scalatore che era in cordata con un amico quando ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per circa 20-25 metri. A lanciare l'allarme è stato proprio il suo compagno di cordata che ha raccontato di aver visto cadere un sasso prima della tragedia.Continua a leggere

80enne Precipita e muore a Campo Felice per recuperare borsello : L'Aquila - Un uomo di circa 80 anni, G.A., è morto a Campo Felice, nei pressi della seggiovia Brecciara, l'uomo che stava facendo un'escursione insieme alla moglie, quando dalla seggiovia gli sarebbe caduto il borsello, l'uomo allora si sarebbe incamminato lungo una discesa e sarebbe caduto battendo la testa, a dare l'allarme la moglie. Sul posto sono giunti gli uomini dei soccorsi, a ritrovare il corpo è stato ...

Monte Bianco - guida alpina di Bolzano Precipita e muore : Philipp Angelo aveva 36 anni : Philipp Angelo, il trentaseienne di Bolzano morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, era un alpinista provetto ed esperto con una carriera costellata da ascese impegnative. È precipitato lungo quella che è definita la “parete delle pareti” oppure la “Via delle Vie”. Quattro vittime in diversi incidenti in 24 ore.Continua a leggere

Montagna : Precipita in scarpata col quad - muore escursionista nel Comasco : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Un escursionista è morto mentre percorreva con un quad un sentiero sui monti di Ossuccio, in provincia di Como. L'uomo è finito fuoristrada con il mezzo ed è precipitato in una scarpata, dove è stato trovato morto dal soccorso alpino.

Monte Bianco - alpinista italiano Precipita e muore sul versante francese : Un alpinista italiano di 36 anni di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato 'per circa 600 metri dal versante ...

Alpinista Precipita e muore sul Cervino : 20.47 Un Alpinista di 28 anni di Arezzo è morto a quota 3700 metri, dopo una caduta di alcune centinaia di metri mentre stava facendo il passaggio del 'Enjambee', a valle della Capanna Carrel sul Monte Cervino. Le cause dovranno essere appurate dalle autorità competenti e da quanto ricorderà l'amico, un coetaneo aretino, che era partito con lui e che si trovava insieme al momento dell'incidente. A dare l'allarme è stato proprio il compagno ...

Tragedia sul Cervino - muore a 28 anni Precipitando dalla Cheminée. L'amico chiama i soccorsi : Aveva deciso di abbandonare il calcio perché aveva scoperto un'altra grande passione: l'alpinismo. Di arrampicata in arrampicata, era stato travolto dall'amore per la montagna, per le grandi vette: ...